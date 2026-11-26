红星新闻 2026-11-26 09:34:48

名牌包包低价租赁多为长租折算或引流噱头，网传部分App页面所标低价并非实际单日租赁价格，还需支付高额的押金及物流、保价等费用。

近日，“香奈儿包杭州日租25元”话题登上微博热搜。一只专柜价2万元起步的香奈儿包，在某些租赁平台的页面上，日租金标到了24.5元。按此定价，消费者要花几万元才能买到的奢侈品包，仅需几十块就能获得短暂使用权。真有这样的好事吗？



先说结论：这一低价多为长租折算或引流噱头，网传部分App页面所标低价并非实际单日租赁价格，还需支付高额的押金及物流、保价等费用。

租期3天起

租够一个月日租金才是25.5元

记者调查发现，市场上活跃着多款奢侈品包租赁App，根据品牌、款式、成色，日租金从十几元到几十元不等；租期通常为3天起租，租赁到期后，用户可选择归还、续租或者买断。值得注意的是，这类平台大都需要对用户收取数千至上万元的押金，少数提供凭信用减免部分押金服务。

记者实测发现，网传部分App页面所标低价并非实际单日租赁价格。以某平台挂出的一款香奈儿包为例，首页价格为25.5元/天，点进后租期有3天至360天不等，租3天价格实际为57元/天，只有租够30天才是25.5元/天。此外，进入下单页面后，消费者还需支付16000元的押金和相应的来回物流费、保价费用等。

消费者需支付16000元的押金

三天起租，实际是长租才有低价

一名曾经“入坑”的消费者算了一笔账，与直接购买奢侈品包包相比，租借看似便宜，但花费其实没有看起来那么低。一些一线奢侈品热门爆款，日租金超过50元，如一款香奈儿经典方胖子链条包的日租金在70元至88元不等（会员价，不同租期价格不同），若租7天，最低租金也接近500元。

“来回邮费、保价费用都需要消费者自己支付。”上述消费者分析，再加上为了避免因为包包的使用痕迹与平台产生纠纷，消费者普遍还会购买一份价格10元的“轻微划痕险”，这类保险只会保“正常使用损耗”，还需要由商家认定。

在租赁过程中，有些消费者表示体验不错，也有不少消费者称“踩坑”，遇到货不对板、不合理索赔、押金被扣等情况。有消费者提到，上万押金是否能全数退还，关键取决于还包时平台的定损。

有消费者因租赁奢侈品包包

违约成“老赖”

这类奢侈品包租赁市场定价是否有依据？一名线下二手奢侈店老板介绍，早期，正品二手奢侈品租赁的价格通常在正价的3%到5%每天，如今部分平台长租产品日租价越来越低，需要警惕这种“低价噱头”——过分低的日租价，要么对应的是高仿，要么盈利不靠租金，靠的是后期的理赔。

记者以杭州一家头部租赁公司为例查询到，该公司目前关联案件97.37%均为租赁合同纠纷，绝大部分为原告。其中，仅今年11月，该公司已新增3条租赁合同纠纷的开庭公告，被告均为消费者。

根据已生效案例，更有消费者因租赁奢侈品包包违约买断成“老赖”。在近期已公开判决的五起类似案件中，法院均裁定消费者应支付上述租赁公司产品“买断款”，金额在3600元至24912元不等，多数消费者经传唤未到庭，视为放弃抗辩的权利，后因未依法赔付被限制高消费，甚至成为失信被执行人。

租期越久买断价格反而更高

低价租包暗藏法律风险

这些数千甚至上万元的买断价，究竟是怎么算出来的？该平台的《商品租赁服务协议》显示，当消费者触发买断条件时，需要支付的金额为“买断尾款”，即买断价减去已支付的租金。在这份价目表中，买断价并不是一个固定数值，而是随着租期的延长而不断上涨的。

一名业内人士介绍，这种“越租越贵”的计价方式，很可能让部分消费者难以招架：一旦租赁期间发生争议，可能会面对平台法务团队批量化、标准化的诉讼，不少作为被告的消费者由于缺乏取证经验或应诉精力，最终只能接受法院裁定，支付这笔高昂的买断款。

陕西恒达律师事务所高级合伙人赵良善律师提醒：消费者下单前不要被低价吸引，要看清全部计价规则、买断条款、押金退还条件，收货、寄回全程录制开箱、封箱视频，提前标注原有瑕疵；一旦遭遇不合理定损、强行扣押金、被起诉，不要消极缺席，积极应诉，提交证据，向市场监管部门投诉或者提起诉讼，维护自身合法权益。

来源：红星新闻

原标题：香奈儿包包租一天25元？警惕背后隐藏套路

本文转自：温州新闻网 66wz.com