潮新闻 2026-11-26 09:43:08

医生表示，患者小蒋脖子上的“小啾啾”，跟男友的尖锐湿疣无关，跟人乳头瘤病毒也无关。这是皮肤赘生物，小名“皮赘”，大名“软纤维瘤”，是皮肤科门诊的常客。

脖子上悄悄冒出一粒粒不痛不痒的小凸起，不少人一看见就慌了神，马上就联想起HPV、性病、宫颈癌……也有人觉得无伤大雅，压根不去管它。这两种态度，其实都容易踩坑。

24岁的姑娘小蒋，就因为脖子上的这些小东西，被网上的信息吓得不轻，匆匆跑到医院求助：“我不会被传染了吧？”

脖子上长出“小啾啾”，以为被传染了性病

小蒋今年24岁，但有个烦恼。这半年来，她脖子上陆陆续续冒出一颗一颗小突起，不痛不痒，多少影响美观，但因为没感觉，就一直没当回事。

直到最近，她的男友查出尖锐湿疣，医生说这是性病，跟HPV感染有关，还会传染。

医院供图

小蒋当场就慌了，上网一查，有人说这叫丝状疣，也是人乳头瘤病毒引起的，说这病毒能让人身上、手上、脸上长各种疣，还会导致癌症……一串信息砸下来，小蒋吓懵了，整夜失眠的她赶紧来到西湖大学医学院附属杭州市第一人民医院皮肤性病科。

皮肤性病科副主任医师贾亚利接诊后，经过仔细查体，给小蒋吃了颗定心丸。小蒋脖子上的“小啾啾”，跟男友的尖锐湿疣无关，跟人乳头瘤病毒也无关，不用自己吓自己。这是皮肤赘生物，小名“皮赘”，大名“软纤维瘤”，是皮肤科门诊的常客。

这玩意儿有多常见呢？人群中发病率几乎高达八成，堪称皮肤界的“国民级小配件”，很多人或轻或重、或多或少都有那么几颗。它一般好发于颈部、腋下、乳房下、腹股沟这些褶皱部位，跟局部摩擦和纤维增生有关。

别一听就脑补最坏剧情，土方法更别尝试

贾亚利介绍，HPV会感染人体许多部位，长出扁平疣（多发于面部、手背）、寻常疣、丝状疣等各种赘生物。这些长在局部的小东西，有时候跟皮赘长得很像，堪称皮肤界的“撞脸现场”。

那么到底应该怎么区分这两种赘生物？一般摸上去柔软、光滑、没有分叶、没有毛刺刺的感觉，那多半是皮赘。如果摸起来有点粗糙、顶端硬硬的，像个小钉子倒立在皮肤上，那就要怀疑丝状疣了，最好去医院让医生看一下。

丝状疣也是HPV感染引起的，但主要是HPV2、4等型别，跟引起尖锐湿疣的HPV6、11型不同，更跟导致宫颈癌的高危型HPV八竿子打不着，所以它不属于性病，也不会致癌。传播上主要靠皮肤直接接触或共用毛巾等物品，家里有人长了，毛巾、搓澡巾最好分开用。它的典型表现是细长的丝状突起，顶端有角化，摸起来有点硬、有点糙，像皮肤上立了根小天线。

至于九价疫苗，它主要防的是高危型和部分低危型HPV，并不覆盖导致丝状疣的型别，所以打完疫苗仍可能长丝状疣，这不代表疫苗白打。

不管是皮赘还是丝状疣，处理起来都不复杂，冷冻和激光都是好办法，正规医院皮肤科走一趟，几分钟就能祛除。

贾亚利提醒，千万别在家里拿线打结，基底层细胞还留在皮肤里，很容易复发，还可能引发感染；也别轻信网上“一涂就掉”的偏方药水，腐蚀性成分在去掉赘生物的同时，很容易灼伤周围正常皮肤，造成红肿糜烂。

想治疗，到正规医院就诊才是正解。让医生看一眼，该冷冻冷冻，该激光激光，干干净净，明明白白。

来源：潮新闻

原标题：女子脖子冒出“小啾啾”，以为被传染了性病，医生提醒

本文转自：温州新闻网 66wz.com