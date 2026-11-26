央视新闻客户端 2026-11-26 10:02:00

冲锋衣无氟和有氟，差别究竟在哪里？含氟就等于有毒？无氟就一定好吗？一起揭开真相。

天气越来越冷，冲锋衣成为不少消费者出行的必备单品。眼下，无论线上直播间，还是线下门店里，关于冲锋衣的宣传又有了新说法，过去强调防风防水、耐磨透气，如今多了一个看似更高级的标签：不含氟。不少品牌把自家冲锋衣“无氟”当作核心卖点，号称“告别有害氟化物”“更安全”，暗示传统含氟冲锋衣存在隐患。

此类所谓的“无氟冲锋衣”，价格也从几百元到数千元。冲锋衣无氟和有氟，差别究竟在哪里？含氟就等于有毒？无氟就一定好吗？一起揭开真相。

“无氟有氟”

只是防水工艺不同 没有好坏

专家介绍，目前货架上同时存在合规的无氟与有氟产品，不是好坏之分，而是两种路线并存，只是换了一套“防水逻辑”。号称“无氟”的冲锋衣其实是使用了一种“无氟整理”的环保处理新工艺，主要通过有机硅等成分在面料表面形成防护层，实现防水效果。那么，“无氟”和“有氟”冲锋衣防水效果相同吗？近日，北京市消费者协会对50个品牌80款冲锋衣进行比较试验，随机选择了“含氟”款和“无氟”款，试验现场结果如何？

本次试验选取的50个品牌、80款冲锋衣，是从线下门店及电商平台随机选购，依据国标对耐磨性、化学成分等指标进行检测。其中洗涤测试，重点观察防水性能的长期耐久性。数据显示，部分产品的防水性能在经过洗涤后出现不同程度下降。

北京创标检测技术服务有限公司工程师 曹元森：这是从冲锋衣裁取下来的接缝处。洗涤了3次后，洗涤前的接缝和洗涤后的接缝外观类似，但实际性能已经发生了变化。

在防水性能测试中，取自同一件冲锋衣洗涤前、洗涤后的两块面料，洗涤后的面料在仅为洗涤前约四分之一的静水压冲击下，接缝处就出现了明显渗水。

曹元森：洗前是符合标准要求的，洗后是不符合标准要求的。说明洗涤后它的防水效果是变差的，冲锋衣的接缝处都是经过压胶或者胶条黏合处理，经过反复洗涤，黏合效果会减弱。

比较试验数据显示，80款样品在3次洗涤后表面抗湿性全部达标，但其中14款样品在洗涤后接缝处静水压未达到国标要求，一旦遇到持续降雨或背包挤压，可能导致缝线针眼渗水。而在模拟更长期使用强度的6次洗涤后，由于反复水洗、摩擦破坏了表面防泼水涂层，有47款也就是近六成样品的表面抗湿性出现明显下降。

北京市消费者协会副秘书长 吴海璐：经过测试，我们也发现一些所谓的大品牌，它的性能表现不佳，也有一些低价产品，它的性能表现非常突出。从消费者这一端来看，最先应该关注的应该是执行标准。如果有局部污渍，建议用湿布稍微擦一擦，擦掉就可以了。如果要整体进行洗涤的话，尽量使用中性洗涤剂，减少洗涤次数。

目前，针对部分宣称为冲锋衣、实则按普通服装标准制作的样品，北京市消协已督促涉事企业排查同批次产品，优化压胶工艺、规范标签宣传，杜绝普通服装冒充冲锋衣。

洒水测试能准确判断

冲锋衣防水性能吗？

在抽检过程中，专家表示，冲锋衣不只要看“防水性能”，还有一项指标也很重要，就是“透湿性能”。所谓“透湿性能”，通俗来说就是冲锋衣能不能把身体产生的汗液及时蒸发。如果消费者选购只考虑防水、不考虑透气，就会感到闷热不适，所以要兼顾防水与透湿两项性能。

记者发现，近日，在网络社交平台上，有人用花洒对着冲锋衣持续洒水，凭借水珠是否滚落、衣物内侧是否潮湿，判断其防水性能和透湿性能好不好，这样的测试准确吗？

消费者如何选购冲锋衣？

专家支招

总台记者 沈立：一件冲锋衣的防水性能，要经过长时间且多维度的科学测试才能够量化。这几块布料就是从这些不同价位的冲锋衣上截取不同关键部位，并进行匿名化处理，送到实验室当中。检测人员将从它的表面抗湿率、静水压以及透湿率等多个角度全面测试防水性能。

洒水测试反映的只是面料表层的拒水效果，属于“表面抗湿性”，并不代表整件衣服在持续降雨、接缝受压时不会渗水。

北京创标检测技术服务有限公司工程师 曹元森：我们检测经常发现面料是测试合格的，往往都是在接缝处渗水。通过花洒去测试，只能测表面防水的性能，不能测试防水渗透性能，也不能测试透湿性能。

北京市消费者协会副秘书长 吴海璐：尽量选择明示品名为冲锋衣，并执行GB/T 32614-2023冲锋衣标准的产品，在这个标准里，它将冲锋衣分为了一级和二级。

一级对应一些高强度的户外活动，比如登山、长距离徒步这一类；

二级对应轻户外、日常通勤、周末郊游需求。

除了看标准以外，还应该看一看它接缝压胶的工艺。用手摸一摸是否平整、有没有气泡，这些对它的防水性能会有很大影响。

来源：央视新闻客户端

原标题：冲锋衣“有氟”≠不好！别被“无氟”营销带偏

记者 许梦哲 沈立 都乔丹

本文转自：温州新闻网 66wz.com