中国新闻网 2026-11-27 09:40:31

医生表示，门诊和手术中，肺癌发病人群有年轻化的迹象。不少年轻患者本身不吸烟，细问家庭生活情况，很多都长期处于二手烟、三手烟环境中。

近日，“父亲抽烟17岁女儿患肺癌”话题冲上热搜。

据媒体报道，孩子父亲常年在家抽烟，不避讳身边的家人，孩子几乎从小在二手烟环境里泡大，“常年在家里边抽，在客厅抽，在卧室里也抽”。

河南省人民医院胸外科副主任医师姚文健坦言，从目前接诊的临床患者来看，二十岁以下肺癌患者整体仍属少数。但他同时感到，门诊和手术中，肺癌发病人群有年轻化的迹象。不少年轻患者本身不吸烟，细问家庭生活情况，很多都长期处于二手烟、三手烟环境中。

“肿瘤发生很复杂，虽不能简单将病因全部归咎于烟草，但被动吸烟是我们完全可以主动避免的危险因素。”姚文健说。

二手烟、三手烟的危害

二手烟指通常能够闻到、看到的烟雾；三手烟则指烟散之后，有毒物质吸附于头发、衣服、沙发、窗帘、墙壁等表面，虽看不见摸不着，却持续留存于环境之中。“即便跑到外面抽烟，烟味吹散了，毒素已沾附于衣服头发之上，回到家便等同于将有害物质带回了室内。”

姚文健表示，二者造成的伤害方式不同。

二手烟是将烟雾直接吸入肺内，反复损伤肺部细胞；三手烟则更为隐蔽，部分毒素会再度飘散至空气中被吸入，孩子触摸物品、手口接触、皮肤接触亦会受累，属于长年累月的持续性伤害。仅靠开窗通风，难以将三手烟彻底清除。

三手烟中含有烟草特有的亚硝胺、多环芳烃、重金属、甲醛等成分，其中不少为明确致癌物。

姚文健提醒，青少年肺部尚处于发育阶段，细胞生长代谢活跃，对有毒物质格外敏感，长期接触会增加细胞DNA损伤风险。早期肺癌可能没有明显症状或仅表现为轻微的、易被忽视的咳嗽；长期暴露在二手烟、三手烟环境的孩子也可能反复出现支气管炎样表现，但没有症状不等于没有风险，时间久了，损伤逐步积攒，风险便逐步抬升。

如何早发现早治疗？

姚文健表示，家中有人长期吸烟，孩子若出现感冒痊愈后仍断断续续咳嗽两三周不愈、无磕碰却胸闷胸痛、稍微活动即气喘、痰中带血丝、莫名乏力消瘦等情况，不宜自行购买止咳药处理，应到医院由医生判断是否需进一步检查。但也不必过度紧张，绝大多数仅为普通呼吸道问题。

如果孩子长期暴露在二手烟、三手烟环境，要不要定期做CT？

在姚文健看来，健康孩子不能因为家中有人吸烟便年年做CT，CT存在辐射，青少年更为敏感。若已出现咳嗽、胸闷等不适，或体检中胸部X线检查提示可疑、医生认为需要看清肺内细节时，再评估是否需要行低剂量螺旋CT。

姚文健表示，肺癌早发现并无神奇办法。

一是尽量避开二手烟、三手烟环境，同时远离粉尘及刺激性有害气体；二是留心身体信号，久咳不愈、胸痛、痰中带血、不明原因消瘦应及时就诊；同时，有长期烟草暴露史的孩子即使没有明显症状，体检影像发现异常也不要因为“看着好好的”就拖延复查；三是科学筛查，中老年、长期吸烟等高危人群定期进行低剂量螺旋CT。

“不必过度恐慌，但可以把能掌控的风险降到最低，希望大家把防护做在平常。”姚文健说。

来源：中国新闻网

原标题：“父亲抽烟17岁女儿患肺癌”冲上热搜，医生提醒

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