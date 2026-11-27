中国教育报 2026-11-27 10:17:54

近期，多地教育、公安部门及高校发布反诈预警：不法分子冒充学生资助管理中心、银行客服，以“完善贷款资料”“账户注销影响征信”“助学金余额退补”等话术，瞄准学生对到账、退补、注销流程不熟悉的情况行骗。

11月，生源地信用助学贷款进入最后一批放款阶段，秋季各类奖助学金也陆续集中拨付。根据相关安排，生源地信用助学贷款将于11月底前分批发放完毕；国家助学金、国家奖学金、国家励志奖学金按各校公示时间陆续发放，一般于11月底至12月分批拨付（具体以本校公示为准）。资助资金陆续到位，查询到账进度、办理相关手续进入集中期。

资金集中发放阶段，也是资助类诈骗的高发窗口。近期，多地教育、公安部门及高校发布反诈预警：不法分子冒充学生资助管理中心、银行客服，以“完善贷款资料”“账户注销影响征信”“助学金余额退补”等话术，瞄准学生对到账、退补、注销流程不熟悉的情况行骗。为帮助学生及家长识别风险，全国学生资助管理中心发布防骗提醒。

五大常见套路需警惕

全国学生资助管理中心特别提醒广大学生及家长，正规学生资助不收取任何费用，办理和发放全过程均不需要学生额外缴费。不法分子利用流程不熟、到账心切的心理施骗，遇到以下情形，请提高警惕。

假称“到账前审核”。谎称贷款或助学金发放前需“验资流水”“激活账户”，诱导转账或要求开启屏幕共享“指导操作”。助学贷款办理与发放全程不收手续费、激活费、验资费，不要求学生向任何账户转账。正规资助不存在“先打款核验”，凡要求预先转账的，均为诈骗。

假称“加急发放名额”。以“名额有限、即将截止、线上加急审批”制造紧迫感，催促私下缴费“锁名额”。各类资助有规范公示流程和统一申报渠道，不私下通知，也不设加急收费通道。资助没有内部插队，勿因“限时截止”冲动转账。

假称“余额退补办理”。声称贷款抵扣后有余差，需点链接、填卡号、给验证码“多退少补”。实际上，贷款资金优先冲抵学费、住宿费，结余留存在助学贷款指定账户内；学生可通过代理结算机构官方入口，绑定本人名下Ⅰ类银行卡，将结余部分提取使用，开立、绑定、提取均不收费。提取请自行通过官方渠道操作，不点陌生链接，不给验证码。凡以“退补差额”索要卡号、验证码的，都是诈骗。

假称“账户注销、征信影响”。谎称贷款账户必须注销，否则影响征信，诱导下载不明APP、向“安全账户”转账。银行不会通过电话、微信要求注销账户，也不会委托任何个人协助“修复征信”或远程操作账户。征信记录依规管理，不存在“转账修复”。凡以“注销保征信”为名要求转账的，都是骗局。

伪造“群内官方通知”。混入班级群、新生群，伪造红头文件、仿冒APP，冒充老师或管理员私聊套隐私。资助公告仅通过学校官网、校园官方平台及生源地学生资助管理中心官方渠道发布，工作人员不私聊索要身份证号、银行卡号等敏感信息。收到群内通知，先向辅导员、学校学生资助管理中心分别核实。

牢记“四不”“三要”防范准则

全国学生资助管理中心特别提醒广大学生及家长，要牢记“四不”“三要”防范准则。“四不”，即不交费用，任何激活费、手续费、解冻费、验资费都不交；不给密码和验证码，短信验证码、支付密码绝不外泄；不开屏幕共享，不按对方要求远程操控；不转私人账户，资金操作只走官方系统或本人账户。“三要”，即登录学校官方系统，查学费抵扣和贷款发放记录；认准官方渠道，咨询生源地学生资助管理中心，或联系经办银行核实；接到自称客服的来电时，挂断后回拨官方客服电话进行核实。

资金未到账，按顺序自主核验

全国学生资助管理中心特别提醒广大学生及家长，若贷款、奖助学金迟迟未到账，不必惊慌，不轻信“代办查询”，而是应该先查本人银行卡、社保卡金融功能是否激活（部分地区助学金经社保卡银行账户发放），看银行流水；再登录学校官方系统确认学费住宿费抵扣情况。若仍有疑问，可联系学校学生资助管理中心或财务部门，贷款问题可按合同载明渠道联系经办银行核实。若已转账或泄露信息，务必保存凭证，并立即拨打110报警。

学生资助是国家给予求学学子的坚实保障，请别让这份保障被一条陌生链接、一通来路不明的电话打断。面对陌生信息，多一分核实，少一分轻信，让谣言止于求证。愿每一位学子都能安心读书，不负时光。

来源：中国教育报

原标题：奖助学金陆续到账，提防诈骗套路

本文转自：温州新闻网 66wz.com