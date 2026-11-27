温州防诈骗 2026-11-27 17:20:35

近期，冒充车企“车辆气囊缺陷召回”的诈骗短信集中轰炸温州车主，一周全市发案11起，已有车主被骗数十万元，请全体车主高度警惕！

近期，冒充车企“车辆气囊缺陷召回”的诈骗短信集中轰炸温州车主，一周全市发案11起，已有车主被骗数十万元，请全体车主高度警惕！

套路拆解：一条短信掏空车主钱包

诈骗分子精准抓住车主对车辆安全的重视心理，以“召回检修+发放补偿”为诱饵：

·广撒网短信轰炸

诈骗分子批量推送“车辆气囊/零部件缺陷需召回”的诈骗短信，附带伪造的官方召回文件与虚假登记链接。

·假客服诱导深入

受害人点击链接后，网页“客服”会主动对接，以“登记召回信息”为由，引导受害人下载视频会议类软件。

·找借口骗走资金

以“账户核验需验证资金流水”为由，诱骗受害人进行转账、扫码验证等操作。

紧急劝阻：60余万元资金成功保住！

11月11日，温州市反诈中心接到反诈预警：一名车主正遭遇车辆召回类诈骗。反诈回访员薛芙节第一时间拨通该车主电话，核实后得知，车主刚收到“车辆质量问题召回”的短信，已扫码进入虚假页面，正按照“客服”指引绑定银行卡信息。紧要关头，回访员当即制止车主继续操作，详细拆解此类诈骗的完整套路，反复叮嘱切勿转账、切勿泄露验证码，最终成功止损，保住了车主60余万元资金。

温州辟谣侠提醒：

1.正规车辆召回全程不收取任何费用，不会发送带陌生链接的短信，不会诱导下载第三方APP，更不会要求转账激活。

2.收到“车辆召回”类信息，务必第一时间联系购车4S店或品牌官方客服核实真伪，坚决不点击陌生链接、不扫描陌生二维码。

3.凡是以“远程核验、客服指导”为由，要求下载视频会议软件、开启屏幕共享的，一律是诈骗。

来源：温州防诈骗

原标题“汽车召回”诈骗短信持续轰炸！温州警方紧急拦截60万

本文转自：温州新闻网 66wz.com