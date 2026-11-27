全国网络辟谣 2026-11-27 19:07:20

辟谣 网传“新版九年级下册教材存在多处错误”不实

详情：近期，有网民在社交平台发布“新版九年级下册《道德与法治》教材封面人物有六根手指，正文存在错别字、漏字、病句”等信息，引发关注。经全国教育辟谣平台核实，网传视频、图片中展示的所谓“2027年春季九年级下册人教版”（道德与法治、语文、历史）统编教材，均系冒用人民教育出版社名义出版的盗版图书。

截至目前，新版九年级下册教材未正式出版，尚未进入零售环节。按照教学用书计划，将于2027年春季开学前配发。请广大家长不要轻信“抢先版”“内容与正版一致”等营销话术，教材配发以学校统一发放和新华书店等正规渠道为准。有关部门将对制售盗版教材行为依法严厉打击。（来源：“全国教育辟谣”微信公众号）

误区 入冬后必须为车辆更换专门的冬季机油

真相：时值冬季，网传“入冬必须换专门的冬季机油，夏季机油不能过冬”的说法，引发关注。实际上，该说法是早年单级机油时代的旧观念，已不适用于当前乘用车。

早年所谓“夏季油”“冬季油”，对应的是不同黏度等级的单级机油（如SAE 40）和多级机油（如SAE 5W-30）。目前，单级机油已退出新车配套，普通车主无须再按“换季”思路换机油。市售乘用车机油几乎都是多级机油，由基础油加入黏度指数改进剂和功能添加剂调配而成，具备宽温域性能，一桶机油即可四季通用，不存在“夏季机油扛不过冬天”的说法。真正决定是否换油的，是保养周期、机油老化状态和车主手册规定的机油黏度和规格，而不是“一入冬就强制换成冬季油”。（来源：“中国石油”微信公众号）

通报 四川公安公布5起使用AI工具编造传播网络谣言典型案例

详情：为深入加强网络生态治理，四川公安机关依托“治网2026”专项工作，持续打击整治网络谣言违法犯罪。现公布5起使用AI工具编造传播网络谣言典型案例。

案例一：网民谢某某为博取网络流量、吸粉引流，以本人照片为素材，利用AI工具生成头戴红军八角帽男子与拟人化小猪低俗伴舞的戏谑视频并在网络平台发布，恶意亵渎、丑化红军先烈红色形象符号。相关视频累计播放量2.9万余次，造成恶劣社会影响，扰乱网络公共秩序。

案例二：网民李某某为博取网络流量、吸粉引流，使用AI软件生成某地生态公园洪水泛滥、房屋车辆被淹没的虚假灾情视频及图文信息，并在网络平台发布，虚构洪涝灾害事实，扰乱网上公共秩序。

案例三：网民张某某为博取网络流量、涨粉引流，利用AI修图软件嫁接剪辑外地事故素材，编造知名景区发生安全事故的虚假图文视频并发布至社交平台。不实信息快速扩散，扰乱网络空间秩序，造成不良社会影响。

案例四：网民董某某为赚取外快、博取流量，长期利用AI工具批量炮制各类博眼球虚假文案，在长达近一年的时间里，通过多个网络社群、自媒体平台大肆散布不实信息，误导公众认知，持续扰乱网络生态与公共秩序。

案例五：网民何某某为博取关注、吸引流量，使用AI工具制作楼房施工倒塌、工人坠落的虚假安全事故视频并配文在网络平台发布，虚构事故事实，扰乱网络空间秩序与社会公共秩序。

目前，上述人员已分别被属地公安机关依法处以行政处罚。（来源：四川互联网举报辟谣平台、“四川网警”微信公众号）

通报 湖南网警公布4起网络恶意敲诈勒索违法犯罪典型案例

详情：为切实护航企业健康发展，净化网络营商环境，湖南网警聚焦涉企造谣抹黑类违法案件，梳理4起此类典型案例，拆解违法套路，普及防护知识。

案例一：2026年以来，网民李某峰在无任何权威依据、未经核实的情况下，依托碎片化网络信息，针对一些知名产品，在多个主流短视频平台评论区持续发布数百条不实评论，捏造“千亿营销费用”“研发费用造假”等虚假信息。大量不实言论持续扩散，对相关产品及其品牌形象造成一定的负面影响，引发不良社会舆论。目前，公安机关已依法对其处以行政处罚。

案例二：2026年7月10日，网民汤某雨在洞口县某商场烤肉店就餐后，因不满服务与菜品口感，在联系商家客服未果后，自行通过个人网络账号发布图文视频。不仅吐槽门店卫生差、菜品难吃，还无凭无据编造“店内除五花肉外，其他肉类均为假货”的虚假信息，恶意抹黑门店。该视频在网络发布后，对门店本地口碑造成恶劣影响，影响该门店正常经营。目前，公安机关已依法对其处以行政处罚。

案例三：2026年9月，新化县公安机关成功打掉一个实施舆情敲诈的恶势力犯罪团伙。经查，2022年至2025年，该团伙打着“舆论监督、维权举报”的幌子，针对新化县及周边十余家生产企业，刻意虚构、夸大企业环保、生产经营等方面问题，通过网络问政平台发帖、线下邮寄信访材料等方式，对企业反复开展“车轮式”恶意举报，刻意制造负面舆情压力，逼迫企业花钱“消灾”，借机非法敛财。先后有6家企业因此受害，该团伙非法获利10万余元。目前，3名犯罪嫌疑人因涉嫌敲诈勒索罪已被依法移送检察机关审查起诉。

案例四：2025年10月至2026年1月，衡山县谭某某在各大电商平台下单购买榴莲、车厘子等高价生鲜水果，收货后将完好货品留存，使用AI软件修改图片，批量生成水果发霉、腐烂变质的虚假素材，以商品质量不合格为由，反复在平台申请“仅退款不退货”。该行为导致衡山县全域被电商平台标记为高风险异常区域，当地居民一度无法网购高端生鲜，严重扰乱电商经营秩序与当地营商环境。经查，谭某某累计作案100余笔，涉案金额1.6万余元。衡山县人民法院以诈骗罪判处其有期徒刑一年，并处罚金5000元。（来源：“湖南网警”微信公众号）

本文转自：温州新闻网 66wz.com