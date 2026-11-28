“北京网络举报”微信公众号 2026-11-28 14:35:00

2026年，天津网警通报：网民霍某某用AI编造地震信息，被依法行政处罚。这并非个例，从汛期时的“花都夜市被淹”视频，到冒用明星声线直播带货，再到AI生成“协和护士垫资十年”感人故事——AI正在从根本上改变网络谣言的面貌。

只需在AI工具里输入一句“天津突发8.8级地震，生成700字文章”，再配几张网上搜来的地震图片，一条足以引发恐慌的“新闻”就成型了——2026年，天津网警通报：网民霍某某用AI编造地震信息，被依法行政处罚。这并非个例，从汛期时的“花都夜市被淹”视频，到冒用明星声线直播带货，再到AI生成“协和护士垫资十年”感人故事——AI正在从根本上改变网络谣言的面貌。

造谣成本压缩至1.98元，仿真度让警方都警惕

据媒体报道，在电商平台上花1.98元就能克隆一个明星的声音，几十元即可定制一条明星AI仿冒推广视频。这些以往专业影视特效团队才具备的能力，如今通过AI技术，一个人、一部手机、几十分钟就能完成。

今年汛期，一则“广州花都夜市遭水浸”的视频在网络流传——画面中水流湍急、商铺被淹、水中可见游鱼，远处“花都”字样清晰醒目。经警方核查，该视频系发布者伍某芳利用实拍照片与水浸素材，经AI加工剪辑而成。此类造假并非现场实拍，几分钟就能炮制出一条仿真度极高的虚假视频。

这四类AI谣言套路，今年被反复查处

梳理今年以来的网络治理案例，AI造谣主要集中在以下四类手法：

套路一：凭空制造“现场”，合成灾情画面

今年汛期，这类手法最为普遍。造谣者不再编造文字故事，而是直接合成灾害、险情现场画面，以强烈的视觉冲击换取转发。

公安部今年公布的20起涉汛典型案例中，利用AI工具生成虚假视频成为主要造谣手段之一。如河北承德网民陈某利用AI生成“宽城因降雨地面塌陷造成车辆落入水中”的视频，在微信平台发布，引发当地群众恐慌；山西吕梁网民张某利用AI生成“重庆洪峰冲断铁路桥梁”“高楼突发火灾”等视频，在抖音平台发布；黑龙江牡丹江网民高某生成“牡丹江大水，人员被困，房屋被冲毁”视频，在快手平台发布。上述人员均为博取关注、吸粉引流，其行为误导大量网民，影响防汛救灾工作正常开展，目前均已被属地公安机关依法行政处罚。

此类谣言精准利用特定时期的公共情绪。汛期公众对本地灾情高度敏感，一条“身边被淹”的视频，远比文字更易动摇判断。

套路二：移花接木，克隆声音、面容，伪造权威“背书”

今年二月，有知名演员曾在网络发声，某金融平台盗用其2020年录制的视频进行AI宣传，“太可怕了，视频、声音、口型完全看不出真假。”更普遍的案例指向明星、运动员、专家学者，据披露，多名博主利用AI声纹克隆技术，复刻多名奥运冠军的声线，假借其本人名义直播带货、销售土特产，不少消费者误以为是本人公益代言而下单购买。

受害群体中，老年人尤其需要关注。据媒体报道，一位72岁老人因看到“医学专家”在视频中讲解产品功效，出于对专业人士的信任当即下单，直至子女出示该专家的打假声明，方知所看视频为AI换脸伪造。

套路三：无中生有，炮制伪科普与假新闻

上海警方今年查处的一起案件颇具代表性——名为“医学科学院细胞中心”的微信公众号发布文章，声称与某三甲医院合作、可通过干细胞治疗肾病，并罗列多项“联合研究疗效评估数据”，附有两名患者的康复案例。院方随即报警——临床上干细胞并不能用于肾病治疗，文章中的合作关系、评估数据与患者案例均系杜撰。经查，撰文者并无医学背景，文章系其利用词库与关键词由AI直接生成，真实目的在于为线下医疗机构引流、招揽病人。

今年7月，北京协和医院专门发布声明澄清，网传“该院多名护士十年间为患者垫付医药费”的感人故事纯属虚构，系AI生成。同月，另一则“全球首例AI医生独立完成罕见病手术”的消息传播，报道以“北京协和医院召开新闻发布会”开篇，而协和医院回应从未开展过此项手术。

这类谣言先借“国家级机构”“三甲医院”的名头立信，再伪造合作、数据、患者案例或感人故事，似乎有鼻子有眼，实际最终目的仍是吸引眼球、流量变现。

套路四：流水线灌水，以矩阵实现AI量产

如果说前三类旨在打造“单条爆款”，如今AI量产谣言，则是在开设“生产线”。

今年，杭州市中级人民法院披露了全国首例AI代写“种草笔记”不正当竞争案：某AI写作工具定向提供“种草文案”“旅游攻略”的一键生成服务，诱导用户将未经真实体验的文案发布至平台，工具以终身会员168元的价格牟利，最终被判赔偿10万元。法院明确指出——技术本身中立，并不意味着技术的应用中立。

此类行为将AI编造伪装成“真实分享”，甚至化为流水线产品。当海量AI内容涌入，公众分辨真假的难度成倍上升。更值得警惕的是，这些低质内容还会作为训练数据反哺下一代AI模型，形成“泔水投喂泔水”的循环。

五招识别AI谣言，普通人也能掌握

虽说四类编造谣言的手法形态各异，但存在共同的破绽。辟谣平台和监管部门提示，公众可通过以下方式初步判断：

一看画面是否过于“完美”——北京市市场监督管理局提示：遇到名人带货，应重点观察画面是否僵硬、表情是否自然、口型是否与声音相符，三者对不上，大概率系AI合成。

二看有无该有的佐证——AI造假最难弥补的，是细节的真实性。专家推荐的产品，其官网、所在单位、本人账号是否提及？灾难现场的时间、地点、处置单位能否对应？只要通过官方渠道稍作核对，谣言便不攻自破。

三看是否刻意挑动情绪——恐慌、感动、愤怒，往往是谣言最好的燃料。越是看到想转发的内容，越应先停下来想一想。

四看有无AI标识——自2025年9月起，《人工智能生成合成内容标识办法》已正式施行，AI生成内容须依法标注。今年2月起施行的《直播电商监督管理办法》亦明确，直播间使用AI生成的人物形象从事带货，应持续向消费者作出提示。

五审慎对待“转发来源”——许多谣言的来源无从考证，可网友总觉得“我只是随手转发，不需要承担责任”。但警方已明确提示：明知或应知信息不实仍大规模转发扩散，同样需要承担相应责任。

AI造谣的进化速度远超普通人知识更新的速度，但有一个习惯不会过时——先停顿、再溯源，先辨别、再行动。

来源：“北京网络举报”微信公众号

原标题：AI造谣正在“以假乱真”，这些典型谣言，每个人都可能中招

本文转自：温州新闻网 66wz.com