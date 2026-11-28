乐清市第二人民医院 2026-11-28 14:35:00

在检验科工作，常遇到有人问：“高血压不就是量个血压吗，干嘛还要抽血、留尿？”这句话里藏着一个误解：血压计告诉你的是“结果”，化验单告诉你的是“原因”和“后果”。

在检验科工作，常遇到有人问：“高血压不就是量个血压吗，干嘛还要抽血、留尿？”这句话里藏着一个误解：血压计告诉你的是“结果”，化验单告诉你的是“原因”和“后果”。

140/90这个数，究竟怎么定的？

两个数字，一个是“推”的力，一个是“歇”的力。

心脏每跳一次就往血管里推一次血，推的那一下血管壁承受的压力最高，叫收缩压（俗称“高压”）；两跳之间心脏歇口气，血管里剩下的压力叫舒张压（“低压”）。

“和（或）”很关键：只要一条线越界就算，145/85是高血压，130/95也是。而120~139/80~89这段“正常高值”也不是完全没事：2024年新版指南强调，这类人群要重视生活方式干预，若心血管风险评估已达高危、很高危，就应立即启动降压药物治疗，而不是等数字“涨够”。

确诊靠的不是“那一次”

标准是：未使用降压药物、非同日3次规范测量的诊室血压均≥140/90mmHg，一般4周内完成复测。两个例外——血压≥180/110mmHg，休息后复测仍在此水平且无急性症状，可直接确诊；160~179/100~109mmHg，医生判断不马上用药有风险或患者难以按时复诊，也可能当场确诊。

于是有了两种“骗人”的血压：一到医院就高、在家正常，叫白大衣高血压，建议生活方式干预并每半年测一次；在医院正常、在家或动态血压升高，叫隐蔽性高血压，要在生活方式干预的同时启动降压药。两者都得靠规范的家庭自测或动态血压才能揪出来。

分级、分期、分型：新版指南的管理思路

按血压水平分3级：1级140~159/90~99，2级160~179/100~109，3级≥180/110mmHg。2024年新版指南提出，评估和治疗要基于“分级、分期、分型”——分级看血压本身，分期看有没有伤到心脑肾、合并哪些疾病，分型找病因、辨表型。新版还把“心率增快”“高尿酸血症”新增为影响预后的危险因素，并细化出清晨高血压、夜间高血压等特殊表型。

九成找不到病因，但剩下一成不能漏

找不到明确病因的叫原发性高血压，占绝大多数，需长期控制；由某个具体疾病引起的叫继发性高血压，把病因解决掉，血压是可能被“根治”的。出现下面任何一条，建议到上级医院查因：

1.不到30岁就血压明显升高；

2.3种降压药（含1种利尿剂）足量用了仍未达标；

3.没吃或只吃小剂量利尿剂，血钾却<3.5mmol/L；

4.一阵一阵头痛、心慌、多汗、视物模糊，血压跟着忽高忽低；

5.尿里有蛋白或红细胞；两臂高压差值超过20mmHg；

6.夜间打鼾伴呼吸暂停、白天总犯困。

抽一管血、留一杯尿，能查出什么？

血压计像水表，只看当下流量；化验单像水管和水质检测报告，能告诉你管道有没有被泡坏、水质本身有没有问题、压力被哪个“阀门”顶高。

《国家基层高血压防治管理指南2025版》列出的初诊与年度评估项目并不复杂：血常规、尿常规、生化检查（肌酐、尿酸、谷丙与谷草转氨酶、血钾钠氯、血糖、血脂）、心电图。有条件者再加动态血压、超声心动图、颈动脉超声、尿白蛋白/肌酐比、X线胸片、眼底、肾脏（肾动脉、肾上腺）超声。

三个最容易被忽略、却最能说明问题的指标

①血钾：便宜、常规、常被跳过。低血钾是原发性醛固酮增多症最常见的线索之一，而这类高血压可以针对性治疗。

②低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）：证据很硬——LDL-C每降低1mmol/L，主要血管事件风险降低约1/5，本底风险越高获益越大。高血压患者不只“控压”，还要“控脂”。

③尿微量白蛋白：尿常规“蛋白阴性”不等于肾脏完好，微量白蛋白要专门项目才能发现，它常是高血压伤肾的第一声呼叫。

检测高血压，这六个坑我天天见

误区一：一次量高就“确诊”，一次正常就“痊愈”。

情绪、熬夜、咖啡、憋尿、刚爬完楼梯、说话，都会让血压跳一下，所以诊断要非同日3次。反过来，吃药后血压正常不等于病好了，那多半是药物在起作用，擅自停药常让血压反弹得更凶。

误区二：测得太随意——“快、动、说话”最毁结果。

指南把规范测量归为三要点：设备精准、安静放松、位置规范。落到操作上很好记：

1.测前30分钟不吸烟、不喝咖啡浓茶，排空膀胱，安静坐够5分钟；

2.坐位、双脚平放、背靠椅背，上臂中点与心脏同高，袖带下缘在肘窝上约2.5cm，全程不说话；

3.每次测2遍、间隔1分钟取均值；两遍差值>10mmHg就测第3遍，取后两遍均值；

4.首诊测两条胳膊，以后固定测较高一侧；两臂高压差>20mmHg需转诊查因。

误区三：以为水银血压计更准、腕式更方便。

指南态度明确：不推荐传统台式水银柱血压计，也不推荐腕式、手指式电子血压计；推荐经准确度验证的上臂式医用电子血压计并定期校准。袖带气囊要覆盖上臂周径的75%~100%，臂围>32cm换大袖带、<24cm用小袖带，不合适会导致系统性偏差。

误区四：在家随便测一次，就当“家庭血压”。

家庭自测的诊断标准是平均值≥135/85mmHg，取平均才有意义。建议连测5~7天、早晚各1次、每次2~3遍；做不到也不要少于3天、至少12个测量值。时间有讲究：早上在起床后、排尿后、服降压药前、早饭前；晚上在晚饭后、睡觉前。

误区五：项目越多越保险，或去年查过今年免了。

该做的一项不少，不该做的不必堆。基础套餐加心电图是年度评估内容；进一步查因由医生按线索决定。血压达标者至少每3个月随访1次，未达标者每月至少1次，每年至少测1次体重和腰围。

误区六：空腹越久越好、看到箭头就慌。

血脂检测要求至少禁食8小时，以12~14小时为宜，不宜超过16小时，期间可少量饮水；长时间不喝水造成的血液浓缩同样会让结果偏离。酒精会抬高甘油三酯，体内完全清除约需30小时，所以检测前两天别喝酒，抽血前也别剧烈运动。血脂有自然日间波动，一次异常建议隔1~2周复查空腹，两次差异<15%可取均值作为个人基线；非空腹筛查若甘油三酯>2.0mmol/L，仍需再做空腹检测确认。

把血压“养”回去

《国家基层高血压防治管理指南2025版》把健康生活方式总结成“八部曲”：限盐减重多运动，戒烟戒酒心态平，营养平衡睡得香。

DASH饮食强调足量蔬果和低脂奶、控制钠与红肉；中国心脏健康（CHH）饮食更贴合我们的胃——低钠、高钾、高膳食纤维、多豆制品，并结合鲁菜、淮扬菜、粤菜、川菜的食材与做法，同样被证实能预防高血压、有效降压。

运动怎么算“中等强度”？能说话但不能唱歌、微微出汗即达标，快走、慢跑、骑车、游泳、太极都算；八段锦每周练5天、每次约30分钟，坚持3~6个月也有降压作用。

这些情况请立即就医，别在家观察。

血压≥180/110mmHg并伴剧烈头痛、呕吐、胸痛、气促、视物模糊、肢体无力或言语不清；血压明显波动难以控制；妊娠或哺乳期发现血压升高。

特别提示：不要舌下含服硝苯地平快速降压，这一做法已被明确禁止。

高血压不是一场“数字病”，而是持续几十年的血管与器官消耗战。血压计每天盯梢，化验单每半年到一年回头核对战况：血钾、肌酐、尿蛋白、血脂、血糖、尿酸，每一项都在告诉你这场仗打得怎么样。管好血压，也是在保护未来的记忆与健康。

来源：乐清市第二人民医院

原标题：血压高不高，别只盯一个数字！

本文转自：温州新闻网 66wz.com