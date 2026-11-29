新华社 记者 顾天成 李恒 田晓航 2026-11-29 16:21:50

三种毒株同时流行意味着什么？公众如何科学应对？现在接种流感疫苗来得及吗？记者采访相关专家并走访基层医疗机构。

流感等急性呼吸道传染病已进入流行季。中国流感监测周报最新数据显示，当前全国检出流感阳性样本中，甲型H1N1占比56.2%、甲型H3N2占比15.5%、乙型Victoria系占比28.3%。

三种毒株同时流行意味着什么？公众如何科学应对？现在接种流感疫苗来得及吗？记者采访相关专家并走访基层医疗机构。

三种毒株流行意味着什么？不必过度紧张

中国疾控中心病毒病所研究员辛丽说，在同一个流感流行季中，可能会有两种及以上的不同病毒型别或亚型共同或交替流行，不同亚型之间缺乏有效的交叉保护，感染过其中一种后，仍可能再感染其他类型的流感病毒。

不过，专家提示，不必对毒株类型过度紧张或纠结。北京佑安医院感染综合科主任医师李侗曾说，不论甲流还是乙流，临床症状都相似，包括发烧、头痛、咽痛、咳嗽、全身肌肉酸痛以及乏力，在治疗上都有规范可取的办法。

据了解，国家卫生健康委、工业和信息化部等部门持续动态监测临床必需易短缺药品的生产供应情况。

重庆市巴南区龙洲湾街道社区卫生服务中心主任周科介绍，以其所在中心为例，与10月31日相比，11月15日呼吸道疾病就诊量上升约28%、呼吸道疾病配药患者增加约30%。“中心解热、止咳、抗病毒等多品类呼吸道药品储备充足，各类检测试剂供应稳定，诊疗服务有保障。”他说。

孩子反复发热怎么办？多种方式加强散热

疾控部门监测数据显示，5至14岁的儿童是当前感染流感比例较高的年龄组。

北京儿童医院重症医学科主任王荃指出，儿童流感防护重点在于“早识别”和“防聚集”。学校与托育机构人员密集，孩子一旦出现发热等症状，不应硬撑上学；班级出现发烧、咳嗽聚集病例时，要及时减少集体活动。

为什么孩子得了流感容易反复高烧？专家解释，儿童免疫系统尚未发育成熟，病毒入侵后身体会启动高强度免疫对抗，反应更剧烈，体温波动也比成人更明显。

“从发热机制来讲，我们还是强调为孩子加强散热。”北京大学人民医院感染科主治医师王越建议，在口服退热药物的基础上，可采用物理降温方法，如使用冰袋、用温水擦身。孩子如果已经安稳入睡且呼吸平稳，不必刻意叫醒喂药，良好睡眠更利于恢复。

孩子如出现以下情况，需立即就医，包括持续高热不退或发热超过3天，呼吸明显增快或出现呼吸困难表现，皮疹、面色苍白或口唇及周围青紫，拒食或喂养困难，流感样症状改善后再次出现发热、咳嗽加重等。

如何做好流感防治？日常防护+规范用药

专家提醒，科学应对流感，儿童、老年人等重点人群需坚持预防为主。勤洗手，打喷嚏、咳嗽时遮掩口鼻；尽量减少去人员密集、通风不良的场所；在地铁、商场、医院等场所，以及接触呼吸道传染病患者时，要根据自身健康情况科学佩戴口罩；注意保持规律作息，避免过度劳累。

针对北方一些地区气候干燥、昼夜温差大的特点，甘肃省第二人民医院中医科主任毛维武提示，起居调养需避免盲目进食羊肉等温热之物进补；运动或泡脚应以微微出汗为度；采用“洋葱式”穿衣法灵活增减衣物，定时开窗通风，及时补充水分，以养护正气。

针对近期有公众通过网络平台购买抗流感病毒药物，自行服用预防流感的做法，专家指出，流感抗病毒药物一般为处方药，须遵医嘱规范使用，不能自行服药预防。在出现症状后建议先尽快完成病原学检测，确诊后抗流感病毒药物使用越早越好，尤其是在发病48小时内。

现在接种疫苗来得及吗？整个流行季都可接种

下午两点，记者在北京市朝阳区一家社区卫生服务中心的预防保健科看到，几位老人正坐在留观区等待。护士逐一核对流感疫苗接种记录，叮嘱“打完疫苗后，多喝水、多休息”。

国家疾控局新闻发言人、综合司副司长席晶晶介绍，今年国家针对农村地区“一老一小”重点人群、职工医保参保人及已参保近亲属、新就业形态劳动者群体等，出台了一系列流感疫苗接种免费和支持性惠民政策，各地也积极推行周末接种、专场接种等便民服务举措，呼吁公众及时预约接种流感疫苗。

重庆市巴南区龙洲湾街道社区卫生服务中心医护人员正在为老年人接种流感疫苗。（重庆市巴南区龙洲湾街道社区卫生服务中心供图）

王荃说，流感疫苗通常建议每年接种，接种疫苗可以缩短病程、减少重症的发生。对于儿童来说，6月龄以上儿童可按程序接种，6月龄以下婴儿的家庭成员和照护者接种疫苗也有助于间接保护。

接种时机是不少人关心的问题。中国疾控中心研究员王大燕表示，流感疫苗接种后，通常需要2至4周才能产生具有保护水平的抗体。即使错过了流行季来临前的最佳接种时间也不必担心，整个流感流行季都可以接种。

本文转自：温州新闻网 66wz.com