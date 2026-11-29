“中国石油”微信公众号 2026-11-29 16:21:50

一进入冬天，很多车主会对车辆进行保养，换机油则是重点之一。针对网上广为流传的“入冬必须换专门的冬季机油，夏天用的机油不能过冬”“冬天机油越稠（W后数字越大），油膜越厚、越保护发动机”等说法是真的吗？

一进入冬天，很多车主会对车辆进行保养，换机油则是重点之一。针对网上广为流传的“入冬必须换专门的冬季机油，夏天用的机油不能过冬”“冬天机油越稠（W后数字越大），油膜越厚、越保护发动机”等说法是真的吗？

记者采访了中国石油上海润滑材料研究开发中心一级工程师王林春进行解答。

针对“入冬必须换专门的冬季机油，夏季机油不能过冬”的网传说法，王林春指出，这是早年单级机油时代的旧观念，已经不适用于当前乘用车。早年所谓“夏季油/冬季油”对应的是单级机油（如SAE 40）和多级机油（如SAE 5W-30）。当下，单级机油已退出新车配套，普通车主无须再按“换季”思路换机油。市售乘用车机油几乎都是多级机油（如5W-30、0W-20），由基础油加黏度指数改进剂和功能添加剂调配，具备宽温域性能，一桶机油四季通用，不存在“夏季油扛不过冬天”的说法。真正决定是否换油的，是保养周期、机油老化状态和车主手册规定的用油黏度和规格，而不是“一入冬就强制换成冬季油”。

另外，很多车主对“冬季机油越稠（W后数字越大）、油膜越厚、越能保护发动机”的网传说法深信不疑。王林春表示，这是混淆了高温黏度和低温流动性，结论恰恰相反。机油标号中，W后面的数字（如30、40）代表100℃时机油的高温运动黏度，反映的是发动机正常工作温度下的油厚度，不是冬天冷车时的稠度。冬天冷启动磨损主要发生在低温阶段，由W前的数字（如0W/5W/10W）决定，数字越小冷启动流动性和泵送能力越好。盲目把W后数字调高（如30换40），会使低温黏度同步升高，机油泵送变慢、冷启动到达摩擦面的时间变长，反而加大冷启动磨损，并增加油耗。王林春强调，正确做法是W后高温黏度严格按车主手册选择，不要自行提高黏度等级。

“只要气温低，一律上0W机油，不然机油会冻成固体、损坏发动机”也是谣言。王林春提示，普通冬季气温下机油不会冻成固体，0W不是非选不可的。机油在环境温度下只是变稠，并非结冰凝固；各W等级（如0W/5W/10W）在标准中规定了明确的冷启动黏度（CCS）和低温泵送黏度（MRV）考核温度，低于该温度的风险是冷启动困难、供油不及时，而不是“冻成固体”。

按 SAE J300，W前数字与低温能力对应如下（参考区间，以产品实测倾点、泵送温度为准）：

0W级别机油，冷启动最低温度可达到-35℃

5W级别机油，冷启动最低温度可达到-30℃

10W级别机油，冷启动最低温度可达到-25℃

15W级别机油，冷启动最低温度可达到-20℃

同时，王林春建议，冬季选机油时先看当地冬季极端最低气温，再定W前数字：华东、华中地区通常需要5W级别机油；东北、西北等严寒地区才需要0W级别机油；无须不分地区一律上0W级别机油。

冬季机油使用注意事项

冬季燃油车机油的使用，王林春给出以下建议。

黏度与规格“双核对”：高温黏度（W后数字）按车主手册选，低温等级（W前数字）按当地冬季最低气温选；同时核对API或ACEA规格及主机厂认证（如OEM批准号）要求，不要只看黏度标号。

关注冬季短途用车导致的机油老化：冬季频繁短途用车、发动机达不到正常工作温度，容易出现燃油稀释、水分和低温沉积物凝结。应按保养周期检查机油尺液位、油样状态（发黑、变稀、乳化），必要时提前更换。

冷启动先建压、再提速：启动后给机油泵短暂建立油压的时间，避免原地大脚轰油门或立即高负荷行驶；极寒地区同时检查冷却液冰点、蓄电池状态，并确认玻璃水、防冻液标号适配低温。

新能源车和燃油车，机油使用标准是否一致？

王林春表示，新能源车和燃油车的机油使用不一致，油液体系不同，不能混用。

纯电动车没有发动机，因此不用发动机油。其润滑对象是高转速（动辄1.6万～2.2万rpm）减速器齿轮与轴承，油液还常需承担电机冷却任务，并要满足高电气绝缘、抗铜腐蚀、与绝缘漆包线兼容、低黏度高抗磨等特殊要求，属于专用电驱油液体系。

插混/增程车保留了发动机，还是需要机油润滑。其发动机频繁启停、低负荷、高温停机，工况比传统燃油车苛刻，通常要求低黏度、抗氧化、抗磨性能更好的混动专用机油，同时还需要电驱减速器油。

最后，王林春提示，燃油车围绕“发动机保护”选油；纯电车围绕“电驱润滑+冷却绝缘”选油；两者配方、添加剂体系和考核标准都不同，切勿把发动机油加入电驱箱，也不要用普通齿轮油替代新能源专用减速器油。

本文转自：温州新闻网 66wz.com