“学习强国”温州学习平台阅读量10万+稿件

2026年7月荣誉榜，“学习强国”温州学习平台稿件被总平台录用224条；被省平台录用399条；阅读量10万＋稿件70条。
本年度，截至7月31日，“学习强国”温州学习平台稿件登上“学习强国”首页推荐页总计5条，被总平台录用稿件总计1183条；被省平台录用稿件2947条；阅读量10万＋稿件总计434条。
（7月1日-7月31日）
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（7月1日-7月31日）
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