2026年07月荣誉榜

2026年7月荣誉榜，“学习强国”温州学习平台稿件被总平台录用224条；被省平台录用399条；阅读量10万＋稿件70条。

本年度，截至7月31日，“学习强国”温州学习平台稿件登上“学习强国”首页推荐页总计5条，被总平台录用稿件总计1183条；被省平台录用稿件2947条；阅读量10万＋稿件总计434条。

“学习强国”温州学习平台阅读量10万+稿件

（7月1日-7月31日）

  1. 序号
    标题和来源
    阅读量
  2. 1
    二十四节气手工主题画：大暑

    文成县峃口镇人民政府

    阅读量
    117万+
  3. 2
    健康知识：五个动作教你远离腱鞘炎

    郭溪街道社区卫生服务中心

    阅读量
    58万+
  4. 3
    美味家常菜：白菜豆腐煲

    乐清市仙溪镇人民政府

    阅读量
    54万+
  5. 4
    幸福温州|美味家常菜：番茄土豆炖牛腩

    温州探九州传媒有限公司

    阅读量
    34万+
  6. 5
    台风天，电动自行车如何避险？交警和消防部门提醒

    温州日报

    阅读量
    32万+
  7. 6
    如何在断网、断信情况下使用北斗短信发送求救信息

    浙江应急管理

    阅读量
    29万+
  8. 7
    幸福温州|美味家常菜：红烧大黄鱼

    文成县公阳乡人民政府

    阅读量
    28万+
  9. 8
    幸福温州|美味家常菜：蜜汁糖醋小排

    文成县桂山乡人民政府

    阅读量
    26万+
  10. 9
    幸福温州|创意美食：爆汁口蘑汉堡包

    文成县委宣传部

    阅读量
    26万+
  11. 10
    幸福温州|美味家常菜：番茄牛腩

    龙港市融媒体中心

    阅读量
    20万+
  12. 11
    幸福温州|夏日饮品：芒果茉莉冰奶

    文成县平和乡人民政府

    阅读量
    20万+
  13. 12
    台风来了 记住这9点应对方法

    苍南县委宣传部

    阅读量
    20万+
  14. 13
    台风天安全指南

    龙港市融媒体中心

    阅读量
    19万+
  15. 14
    幸福温州|夏日饮品 ：杨梅荔枝饮

    文成县平和乡人民政府

    阅读量
    19万+
  16. 15
    幸福温州|美味家常菜：家烧水鱼

    龙港市融媒体中心

    阅读量
    18万+
  17. 16
    美味家常菜：油焖大虾

    龙港市融媒体中心

    阅读量
    16万+
  18. 17
    校园直通车丨温州新增一所公办本科大学

    温州发布

    阅读量
    15万+
  19. 18
    幸福温州|美味家常菜：水芹菜炒腊肉

    文成县峃口镇人民政府

    阅读量
    14万+
  20. 19
    幸福温州|美味家常菜：肉末拌茄子

    文成县公阳乡人民政府

    阅读量
    14万+
  21. 20
    美味家常菜：胡萝卜番茄土豆炖牛腩

    文成县公阳乡人民政府

    阅读量
    13万+
  22. 21
    美厨家|美味家常菜：椒盐虾

    文成县公阳乡人民政府

    阅读量
    13万+
  23. 22
    瓯越思享＋丨别让自然研学变“历险”

    温州日报

    阅读量
    13万+
  24. 23
    县级融媒丨健康知识·没暴晒也头晕乏力？分清中暑和发痧

    乐清市第五人民医院

    阅读量
    13万+
  25. 24
    美味家常菜：冬瓜烧猪肚

    龙港市融媒体中心

    阅读量
    13万+
  26. 25
    美味辅食：时蔬牛肉焖饭

    乐清市南塘镇人民政府

    阅读量
    13万+
  27. 26
    一杯伏茶送清凉 第九届浙江温州慈善义工酷暑送伏茶活动启动

    温州日报

    阅读量
    12万+
  28. 27
    县级融媒丨健康知识·别让这些“用药习惯”伤了身

    乐清市第五人民医院

    阅读量
    12万+
  29. 28
    美味辅食：豆腐鲜虾饼

    乐清市南塘镇人民政府

    阅读量
    12万+
  30. 29
    续写创新史丨张振丰调研督导“五城三园”（西部时尚城）建设工作

    温州日报

    阅读量
    11万+
  31. 30
    续写创新史丨张振丰调度防台重点工作并在永嘉指导灾后恢复

    温州日报

    阅读量
    11万+
  32. 31
    续写创新史丨温州各界收看庆祝中国共产党成立105周年大会

    温州日报

    阅读量
    11万+
  33. 32
    瓯越思享＋丨肯“啰嗦” 才是真担当

    温州日报

    阅读量
    11万+
  34. 33
    瓯越思享＋丨小眼球撬动大产业：中国眼谷的“追光”传奇

    温州新闻网

    阅读量
    11万+
  35. 34
    幸福温州|快手美食：草莓鲷鱼烧

    乐清市城东街道办事处

    阅读量
    11万+
  36. 35
    美味家常菜：家烧水鱼

    龙港市融媒体中心

    阅读量
    11万+
  37. 36
    美厨家|美味甜品：舒芙蕾

    乐清市蒲岐镇人民政府

    阅读量
    11万+
  38. 37
    续写创新史丨加快打造中国民办博物馆之城！张振丰调研民办博物馆高质量发展

    温州日报

    阅读量
    10万+
  39. 38
    续写创新史丨温州，“万亿之城”向新而进！

    温州日报

    阅读量
    10万+
  40. 39
    续写创新史丨第十五届中国国际园林博览会总结大会召开 打造永不落幕的园林盛会

    温州日报

    阅读量
    10万+
  41. 40
    续写创新史丨温州市委专题研究“双碳”及光伏建设工作 加快打造新型能源体系先行市

    温州日报

    阅读量
    10万+
  42. 41
    续写创新史丨“开局之年看中国·解码创新浙江——在温州看见创新中国”网络主题宣传活动在温州启动

    温州新闻网

    阅读量
    10万+
  43. 42
    续写创新史丨江南阀门助力我国火箭首次“双突破”

    温州日报

    阅读量
    10万+
  44. 43
    续写创新史丨张振丰赴洞头龙湾温州海经区检查指导台风“巴威”防御工作

    温州日报

    阅读量
    10万+
  45. 44
    续写创新史丨省长刘捷在温州检查台风防御工作

    浙江日报

    阅读量
    10万+
  46. 45
    续写创新史丨温州：全市防御应对9号台风“巴威”工作部署会暨县（市、区）委书记座谈会召开

    温州日报

    阅读量
    10万+
  47. 46
    续写创新史丨温州“55条”新政为外贸企业减负松绑

    温州日报

    阅读量
    10万+
  48. 47
    续写创新史丨张振丰与参加法国华侨华人新生代浙江行活动的青年代表座谈交流

    温州日报

    阅读量
    10万+
  49. 48
    续写创新史丨张振丰会见法国驻沪总领事王度一行

    温州日报

    阅读量
    10万+
  50. 49
    续写创新史丨张振丰研究发展新质生产力工作

    温州日报

    阅读量
    10万+
  51. 50
    幸福温州丨温州发布专项政策指南 为残疾人大学生就业创业“撑腰”

    温州日报

    阅读量
    10万+
  52. 51
    瓯越思享＋丨以习近平党建思想为引领 助力温州民营经济高质量发展

    温州商学院

    阅读量
    10万+
  53. 52
    瓯越思享＋丨一杯伏茶，为何越送越香？

    温度新闻

    阅读量
    10万+
  54. 53
    瓯越思享＋丨当柘荣“小板凳”遇上泰顺“廊桥潮音”，这场草坪宣讲讲述了怎样的故事？

    泰顺新闻

    阅读量
    10万+
  55. 54
    瓯越思享+丨宠物友好，不只停留在“友好”

    温州日报

    阅读量
    10万+
  56. 55
    瓯越思享＋丨侥幸心理是最大的隐患

    温州日报

    阅读量
    10万+
  57. 56
    瓯越思享+丨从街头到赛场，“浙江制造”何以惊艳世界杯？

    文成县农村政策研究新闻中心

    阅读量
    10万+
  58. 57
    瓯越思享+丨以“八八战略”为指引 书写温州职业教育服务中国式现代化新篇章

    乡村振兴职业教育研究院

    阅读量
    10万+
  59. 58
    温州人丨温州首批文化特派员“交卷”，为派驻地增收8000余万元

    温州日报

    阅读量
    10万+
  60. 59
    温州人丨民警孙家辉：把青春装进警服，当好灯塔下的守岛人

    温州市公安局洞头区分局

    阅读量
    10万+
  61. 60
    温州人丨老党员王身康：退休不褪色 余热映初心

    龙湾区精神文明建设指导中心

    阅读量
    10万+
  62. 61
    温州人丨“文化创客”林广：长寿之乡的云端造梦人

    泰顺县委宣传部 泰顺县凤垟乡人民政府

    阅读量
    10万+
  63. 62
    温州人丨镇干部接受采访全程挡脸、连连摆手：“太像作秀了，别拍我了……”

    人民日报

    阅读量
    10万+
  64. 63
    校园直通车丨行知思政课·这堂“音乐思政课”，安防学子用校歌唱出信仰力量

    浙江安防职业技术学院

    阅读量
    10万+
  65. 64
    县级融媒丨福泉山盘古楼尖9名驴友中暑被困 多方救援力量接力搜救

    瑞安市融媒体中心

    阅读量
    10万+
  66. 65
    县级融媒丨如何在断网、断信情况下使用北斗短信发送求救信息

    浙江应急管理

    阅读量
    10万+
  67. 66
    县级融媒丨健康知识·溺水是“无声”的，黄金4分钟里请你一定先做这件事

    乐清市第三人民医院

    阅读量
    10万+
  68. 67
    乡村振兴丨国家级认证！苍南被认定为蔬菜单品大县

    温度新闻客户端

    阅读量
    10万+
  69. 68
    幸福温州|美味家常菜：冬瓜烧猪肚

    龙港市融媒体中心

    阅读量
    10万+
  70. 69
    幸福温州|创意饮品：百香果柠檬多多

    文成县周山畲族乡人民政府

    阅读量
    10万+
  71. 70
    幸福温州|健康家常菜：西蓝花炒虾仁

    文成县公阳乡人民政府

    阅读量
    10万+

（7月1日-7月31日）

学习强国总平台录用稿件

  1. 1
    台风天，电动自行车如何避险？交警和消防部门提醒

    温州日报

  2. 2
    如何在断网、断信情况下使用北斗短信发送求救信息

    浙江应急管理

  3. 3
    台风来了 记住这9点应对方法

    苍南县委宣传部

  4. 4
    AI视频：防台风安全小贴士

    瑞安市融媒体中心

  5. 5
    台风天安全指南

    龙港市融媒体中心

  6. 6
    二十四节气手工主题画：大暑

    文成县峃口镇人民政府

  7. 7
    一杯伏茶送清凉 第九届浙江温州慈善义工酷暑送伏茶活动启动

    温州日报

  8. 8
    温州平阳周垟村河网：湿地揽秀 湖光周垟

    温州市水利局 温州市水利电力勘测设计院有限公司

  9. 9
    温州飞云江：蓬莱定不远 正要一帆风

    温州市水利局

  10. 10
    温州大学毕业季歌曲《阿依的山》

    温州大学

  11. 11
    AI视频：台风季，这些安全知识要知道

    文成县消防救援大队

  12. 12
    迎战台风抢收早稻 浙江温州瑞安4万吨夏粮有序开秤

    瑞安市融媒体中心

  13. 13
    AI视频：众志成城，防御台风“巴威”

    永嘉县融媒体中心

  14. 14
    AI视频：温州“搏击少女”的逆袭

    温州新闻网

  15. 15
    浙江温州泰顺：中国美术学院学生用艺术点亮乡村

    泰顺县融媒体中心

  16. 16
    警惕！新型“直播荐股+黄金（现金）交易”诈骗套路出现了

    温州市公安局瓯海区分局

  17. 17
    健康知识：五个动作教你远离腱鞘炎

    郭溪街道社区卫生服务中心

  18. 18
    幸福温州|美味家常菜：番茄土豆炖牛腩

    温州探九州传媒有限公司

  19. 19
    幸福温州|美味家常菜：红烧大黄鱼

    文成县公阳乡人民政府

  20. 20
    幸福温州|美味家常菜：蜜汁糖醋小排

    文成县桂山乡人民政府

  21. 21
    幸福温州|创意美食：爆汁口蘑汉堡包

    文成县委宣传部

  22. 22
    幸福温州|美味家常菜：番茄牛腩

    龙港市融媒体中心

  23. 23
    幸福温州|夏日饮品：芒果茉莉冰奶

    文成县平和乡人民政府

  24. 24
    幸福温州|夏日饮品 ：杨梅荔枝饮

    文成县平和乡人民政府

  25. 25
    幸福温州|美味家常菜：家烧水鱼

    龙港市融媒体中心

  26. 26
    幸福温州|美味家常菜：水芹菜炒腊肉

    文成县峃口镇人民政府

  27. 27
    幸福温州|美味家常菜：肉末拌茄子

    文成县公阳乡人民政府

  28. 28
    美味家常菜：胡萝卜番茄土豆炖牛腩

    文成县公阳乡人民政府

  29. 29
    幸福温州|快手美食：草莓鲷鱼烧

    乐清市城东街道办事处

  30. 30
    幸福温州|美味家常菜：冬瓜烧猪肚

    龙港市融媒体中心

  31. 31
    幸福温州|创意饮品：百香果柠檬多多

    文成县周山畲族乡人民政府

  32. 32
    幸福温州|健康家常菜：西蓝花炒虾仁

    文成县公阳乡人民政府

  33. 33
    影像温州|这个夏天，来洞头追一场海边的绝美日落

    洞头区融媒体中心

  34. 34
    幸福温州|美味家常菜：香菜牛肉

    文成县黄坦镇人民政府

  35. 35
    幸福温州|夏日饮品：蓝莓酸奶昔

    文成县桂山乡人民政府

  36. 36
    浙江温州文成：夏日午后 静赏小城悠闲云景

    文成县融媒体中心

  37. 37
    幸福温州|美味家常菜：鸡翅牛肉煲

    温州市铁投集团

  38. 38
    悦读荐书：《清华园日记》

    温州市公用集团

  39. 39
    幸福温州|夏日饮品：青瓜柠檬冷泡茶

    文成县桂山乡人民政府

  40. 40
    幸福温州|美味家常菜：芥末蒜蓉罗氏虾

    文成县委宣传部

  41. 41
    悦读荐书：《浮生六记》

    温州市公用集团

  42. 42
    浙江温州文成：清风拂翠，夏意悠长！

    文成县融媒体中心

  43. 43
    幸福温州|美味主食：三彩豇豆拌粉干

    文成县公阳乡人民政府

  44. 44
    幸福温州|美味家常菜：爆炒鱿鱼须

    文成县委宣传部

  45. 45
    浙江温州：AI村歌《过港的风》

    温州市妇女儿童活动中心

  46. 46
    浙江温州：《叹零丁》主题歌《独行》

    永嘉昆剧团

  47. 47
    浙江温州：中华韵《花开中国》

    温州市中华韵形体运动协会

  48. 48
    浙江温州：剑舞《千年》

    乐清市文化特派员服务团

  49. 49
    浙江温州：剑舞《红尘客栈》

    乐清市文化特派员服务团

  50. 50
    浙江温州：舞蹈《听莲》

    乐清市老年大学

  51. 51
    浙江温州：舞蹈《长安呀》

    乐清市糖果舞蹈艺术中心

  52. 52
    浙江温州：鼓乐表演

    乐清市北白象镇人民政府

  53. 53
    浙江温州：舞蹈《儿时歌谣》

    乐清市乐成街道办事处 乐清市文化特派员服务团 乐清市糖果舞蹈艺术中心

  54. 54
    幸福温州|创意饮品：话梅柠檬椰

    文成县周山畲族乡人民政府

  55. 55
    美味家常菜：五指毛桃炒鸡

    文成县周壤镇人民政府

  56. 56
    温州：寻一片荷塘，邂逅江南夏日浪漫

    温州市文化广电旅游局

  57. 57
    影像温州|温州文成：乡间荷风起 夏日自清凉

    文成县融媒体中心

  58. 58
    幸福温州|创意饮品：荷香仙桃饮

    文成县周山畲族乡人民政府

  59. 59
    美味辅食：米粉蒸糕

    乐清市南塘镇人民政府

  60. 60
    浙江“橘”势

    浙江安防职业技术学院

  61. 61
    温州瑞安福泉山：奇石藏云海，一步入仙境

    瑞安市融媒体中心

  62. 62
    幸福温州|夏日饮品：缤纷夏日水果茶

    文成县桂山乡人民政府

  63. 63
    幸福温州|快手美食：拍黄瓜

    文成县周壤镇人民政府

  64. 64
    幸福温州|美味家常菜：糖醋排骨

    温州市工业与能源发展集团有限公司

  65. 65
    美味家常菜：雪菜炒蚕豆

    文成县峃口镇人民政府

  66. 66
    风过飞云江，盛夏皆热烈（王安）

    文成县融媒体中心

  67. 67
    浙江温州鹿城：江心屿共青湖的荷花开了

    鹿城区文旅传媒集团有限公司

  68. 68
    夏日饮品：杨梅玫瑰花茶

    文成县峃口镇人民政府

  69. 69
    夏日饮品：百香果鲜橙茶

    文成县平和乡人民政府

  70. 70
    幸福温州|夏日饮品：青橘柠檬冰茶

    文成县桂山乡人民政府

  71. 71
    浙江温州永嘉：乘风破浪去漂流

    浙江浙旅楠溪江投资管理有限公司

  72. 72
    解暑饮品：菠芒柠檬冰茶

    温州市瓯海区融媒体中心

  73. 73
    浙江温州：一池荷色落古村 不负盛夏好清风

    文成县融媒体中心

  74. 74
    温州文成：半湖青绿半湖蓝

    文成县融媒体中心

  75. 75
    温州文成：庭池纳夏意，锦鱼逐清波

    文成县融媒体中心

  76. 76
    浙江温州文成：雨后出彩虹 山城美如画

    文成县南田镇人民政府

  77. 77
    幸福温州|快手美食：凉拌藕片

    龙港市融媒体中心

  78. 78
    幸福温州|家常美食：丝瓜蛤蜊汤

    文成县峃口镇人民政府

  79. 79
    美味家常菜：清蒸鳓鱼

    龙港市融媒体中心

  80. 80
    浙江温州：群舞《流芳》

    Hello女神舞蹈艺术工作室

  81. 81
    AI视频：榕宝带你看园博园里的生态答卷

    瓯海区文明中心

  82. 82
    浙江温州：萨克斯合奏《祝福祖国》

    乐清市南塘镇人民政府

  83. 83
    浙江温州：独舞《流芳》

    Hello女神舞蹈艺术工作室

  84. 84
    影像温州|我家住在江河畔·温州文成：一江碧水绕青山

    文成县融媒体中心

  85. 85
    幸福温州|美味小吃：奶香南瓜饼

    温州市工业与能源发展集团有限公司

  86. 86
    浙江温州：舞蹈《雨中曲》

    乐清市乐成街道办事处

  87. 87
    浙江温州：朗诵《中华颂》

    乐清市南塘镇人民政府

  88. 88
    幸福温州|美味家常菜：姜丝炒牛肉

    文成县公阳乡人民政府

  89. 89
    幸福温州|美味凉菜：柠檬鸡爪

    文成县委宣传部

  90. 90
    幸福温州|夏日饮品：香橙桂花玛奇朵

    文成县桂山乡人民政府

  91. 91
    幸福温州|夏日饮品：杨梅荔枝气泡水

    文成县桂山乡人民政府

  92. 92
    幸福温州|夏日饮品：山竹冰茉莉

    文成县桂山乡人民政府

  93. 93
    幸福温州|快手凉菜：凉拌秋葵

    文成县公阳乡人民政府

  94. 94
    幸福温州|美味家常菜：肉末茄子糊

    文成县桂山乡人民政府

  95. 95
    幸福温州|夏日解暑饮品：冬瓜茶

    温州市瓯海区融媒体中心

  96. 96
    幸福温州|夏日饮品：云顶杨梅冰茶

    文成县桂山乡人民政府

  97. 97
    幸福温州|家常小炒：秋葵炒鸡蛋

    文成县公阳乡人民政府

  98. 98
    幸福温州|快手家常菜：韭菜炒牛肉

    文成县峃口镇人民政府

  99. 99
    幸福温州|美味家常菜：秋葵蒸鲜蛏

    龙港市融媒体中心

  100. 100
    幸福温州|糖醋小排

    温州市铁投集团

  101. 101
    幸福温州|美味家常菜：菠菜丸子汤

    文成县委宣传部

  102. 102
    幸福温州|美味家常菜：葱油香菇蒸滑鸡

    乐清市城东街道办事处

  103. 103
    幸福温州|美味家常菜：葱烧大排

    龙港市融媒体中心

  104. 104
    幸福温州|美味甜品：红糖蒸糕

    文成县峃口镇人民政府

  105. 105
    温州文成：半湖青绿半湖蓝

    文成县融媒体中心

  106. 106
    幸福温州|夏日饮品：绿豆沙牛乳

    文成县桂山乡人民政府

  107. 107
    幸福温州|夏日凉菜：凉拌手撕鸡

    文成县公阳乡人民政府

  108. 108
    幸福温州|美味家常菜：青红椒炒肉丝

    文成县委宣传部

  109. 109
    幸福温州|夏日甜品：杨枝甘露冰豆花

    文成县平和乡人民政府

  110. 110
    幸福温州|温州永嘉：夏日玩水漂流就来石桅岩！

    浙江浙旅楠溪江投资管理有限公司

  111. 111
    幸福温州|美味家常菜：排骨烧六月黄

    龙港市融媒体中心

  112. 112
    美味家常菜：蒜蓉粉丝虾

    温州市工业与能源发展集团有限公司

  113. 113
    浙江温州：古典舞《女儿情》

    乐清市城东街道文化特派员服务团

  114. 114
    浙江温州：舞蹈《花间梦》

    乐清市城东街道文化特派员服务团

  115. 115
    幸福温州|创意饮品：蝶豆雪顶冰椰

    文成县桂山乡人民政府

  116. 116
    幸福温州|夏日饮品：洛神玫瑰气泡水

    文成县平和乡人民政府

  117. 117
    夏日饮品：青提养乐多

    文成县平和乡人民政府

  118. 118
    幸福温州|美味家常菜：酱爆螺蛳

    文成县桂山乡人民政府

  119. 119
    影像温州|温州文成：躲进乡间绿野 独享夏日清凉

    文成县融媒体中心

  120. 120
    温州永嘉大若岩十二峰：万流争泻势如虹

    温州市凌空文化传媒有限公司

  121. 121
    浙江温州：原创舞蹈《风与铃轻轻踏》

    乐清市南塘镇人民政府

  122. 122
    幸福温州|蜂蜜海盐咖啡

    乐清市城南街道办事处

  123. 123
    幸福温州|夏日饮品：手打鲜橙百香果茶

    文成县桂山乡人民政府

  124. 124
    幸福温州|快手小炒：豆芽炒鸡蛋

    文成县公阳乡人民政府

  125. 125
    幸福温州|美味家常菜：话梅排骨

    文成县桂山乡人民政府

  126. 126
    温州：晚霞满天

    温州市凌空文化传媒有限公司

  127. 127
    浙江温州：歌曲联唱

    南塘镇人民政府

  128. 128
    中式面点：红豆千层卷

    乐清市南塘镇人民政府

  129. 129
    幸福温州|夏日饮品：梦幻星空气泡水

    文成县平和乡人民政府

  130. 130
    幸福温州|夏日饮品：生打芒果椰椰

    文成县桂山乡人民政府

  131. 131
    美味辅食：无糖豆沙馅

    乐清市南塘镇人民政府

  132. 132
    浙江温州：舞蹈《尺素迟》

    乐清市雅姿芊形体美学

  133. 133
    浙江温州：舞蹈《流芳》

    Hello女神舞蹈艺术工作室

  134. 134
    幸福温州|创意饮品：抹茶冰椰奶盖

    文成县桂山乡人民政府

  135. 135
    幸福温州|美味家常菜：红烧八爪鱼

    文成县公阳乡人民政府

  136. 136
    幸福温州|美味家常菜：茶树菇炒肉

    文成县桂山乡人民政府

  137. 137
    幸福温州|解暑美食：苦瓜贻贝汤

    龙港市融媒体中心

  138. 138
    影像温州|来南麂岛大沙岙沙滩，收藏这片贝壳海

    瑞安市融媒体中心

  139. 139
    浙江温州龙湾区：传统文化进社区 识礼明德学武术

    龙湾区蒲州街道

  140. 140
    影像温州|温州文成：接天莲叶无穷碧

    文成县南田镇人民政府

  141. 141
    美味家常菜：白菜豆腐煲

    乐清市仙溪镇人民政府

  142. 142
    美味家常菜：油焖大虾

    龙港市融媒体中心

  143. 143
    美味家常菜：冬瓜烧猪肚

    龙港市融媒体中心

  144. 144
    美味辅食：时蔬牛肉焖饭

    乐清市南塘镇人民政府

  145. 145
    美味家常菜：家烧水鱼

    龙港市融媒体中心

  146. 146
    美厨家|美味甜品：舒芙蕾

    乐清市蒲岐镇人民政府

  147. 147
    美厨家|美味家常菜：椒盐虾

    文成县公阳乡人民政府

  148. 148
    美味辅食：豆腐鲜虾饼

    乐清市南塘镇人民政府

  149. 149
    夏日饮品：杨梅荔枝饮

    文成县平和乡人民政府

  150. 150
    AI科普：科学认识中药的“毒性”

    龙湾区卫生健康局

  151. 151
    交通安全趣味短剧：《我希望你永远都平安》

    平阳县公安局

  152. 152
    舞蹈《手之语》

    乐清市柳市镇人民政府

  153. 153
    悦读荐书：《周恩来传》

    温州市公用集团

  154. 154
    美厨家|夏日养生茶饮：玫瑰荔枝饮

    文成县峃口镇人民政府

  155. 155
    美厨家|夏日饮品：杨梅奶冻啵啵

    文成县峃口镇人民政府

  156. 156
    浙江温州瑞安：女子在荷塘间起舞 满塘芬芳拉开夏日诗意序幕

    瑞安市融媒体中心

  157. 157
    浙江温州瑞安：女生为推广非遗将剪纸融进穿搭

    瑞安市融媒体中心

  158. 158
    美厨家|芹菜炒八爪鱼

    文成县双桂乡人民政府

  159. 159
    温州苍南：杨梅丰收果满枝

    苍南县桥墩镇人民政府

  160. 160
    悦读荐书：《地下室手记》

    温州市公用集团

  161. 161
    浙江：扇舞《一条大河》

    乐清市文化特派员服务团 乐清市城东街道办事处

  162. 162
    浙江：朗诵《聆听你的美丽》

    龙港市朗诵协会

  163. 163
    浙江：朗诵《门前》

    龙港市朗诵协会

  164. 164
    浙江：舞蹈《思慕》

    乐清市糖果舞蹈艺术中心

  165. 165
    浙江：舞蹈《檐下声》

    乐清市文化特派员服务团 乐清市城东街道办事处

  166. 166
    浙江：蝉鸣声声荷花开 温州杨府山等你来

    温州市工业与能源发展集团有限公司

  167. 167
    这个夏天总要去趟南麂吧

    瑞安市融媒体中心

  168. 168
    美厨家|爆炒美人蛤

    文成县百丈漈镇人民政府

  169. 169
    美厨家|手工煎饺

    文成县周壤镇人民政府

  170. 170
    悦读荐书：《荒原狼》

    温州市公用集团

  171. 171
    从瑞安出发，来南麂岛三盘尾感受大海的温柔

    瑞安市融媒体中心

  172. 172
    夏日饮品：鲜橙百香果冰茶

    文成县平和乡人民政府

  173. 173
    美味家常菜·椒香鸡腿

    龙港市融媒体中心

  174. 174
    美味家常菜：宫保鸡丁

    文成县委宣传部

  175. 175
    葱花鸡蛋饼

    乐清市南塘镇人民政府

  176. 176
    鲜笋土鸡煲

    龙港市融媒体中心

  177. 177
    浙江温州瑞安：反诈创意短片《头顶的数字》

    瑞安市公安局

  178. 178
    美厨家|夏日饮品：西瓜茉莉冰茶

    文成县桂山乡人民政府

  179. 179
    美厨家|凉拌鸡蛋干

    文成县桂山乡人民政府

  180. 180
    浙江瑞安：塘河古韵 “夜”色出圈

    瑞安市融媒体中心

  181. 181
    浙江文成：小城盛夏 溪畔紫薇开

    文成县融媒体中心

  182. 182
    美味家常菜：香菜牛肉

    文成县黄坦镇人民政府

  183. 183
    夏日美食：西葫芦虾仁饺子

    文成县黄坦镇人民政府

  184. 184
    美味家常菜：家常版水煮鱼

    文成县周壤镇人民政府

  185. 185
    浙江：民乐大合奏《灯火里的中国》

    乐清市南塘镇人民政府

  186. 186
    创意饮品：荷香仙桃饮

    文成县周山畲族乡人民政府

  187. 187
    夏日饮品：雪山奶蓝椰

    文成县平和乡人民政府

  188. 188
    夏日饮品：青提西瓜冰奶

    文成县平和乡人民政府

  189. 189
    美味家常菜：糖醋排骨

    温州市工业与能源发展集团有限公司

  190. 190
    浙江温州平阳：莲叶田田，南湖夏韵

    平阳县融媒体中心

  191. 191
    夏日饮品：缤纷夏日水果茶

    文成县桂山乡人民政府

  192. 192
    美味家常菜：胡萝卜番茄土豆炖牛腩

    文成县公阳乡人民政府

  193. 193
    浙山浙水|温州瑞安：马屿消暑好去处

    瑞安市融媒体中心

  194. 194
    浙江温州：暑期防骗指南 请同学们收好

    永嘉县公安局

  195. 195
    温州：登岛南麂 开启惬意海岛之旅

    瑞安市融媒体中心

  196. 196
    快手美食：凉拌藕片

    龙港市融媒体中心

  197. 197
    AI视频：养成文明旅游好习惯

    永嘉县融媒体中心

  198. 198
    浙江温州乐清水飞谷：白练垂青山，水雾漫林间

    乐清市南岳镇人民政府

  199. 199
    浙江温州文成：一江碧水绕青山

    文成县融媒体中心

  200. 200
    防溺水安全提醒请查收

    乐清市公安局

  201. 201
    美味家常菜：肉末茄子糊

    文成县桂山乡人民政府

  202. 202
    美味家常菜：蒜蓉粉丝蒸鲍鱼

    文成县南田镇人民政府

  203. 203
    温州文成：荷风漫药圃 清夏染幽香

    文成县融媒体中心

  204. 204
    溯源大暑：盛夏极热节气的由来

    温州市城发集团

  205. 205
    温州文成：夏风拂野草，自在随风摇

    文成县珊溪镇人民政府

  206. 206
    美味家常菜：葱油香菇蒸滑鸡

    乐清市城东街道办事处

  207. 207
    温州瑞安：古城在晨光中苏醒 开启美好的新一天

    瑞安市融媒体中心

  208. 208
    浙山浙水|温州永嘉崖下库瀑布：百米绝壁飞白练

    温州市凌空文化传媒有限公司

  209. 209
    快手凉菜：凉拌秋葵

    文成县公阳乡人民政府

  210. 210
    温州文成：远山含夏，白云悠悠

    文成县融媒体中心

  211. 211
    行走的思政课|国美学生用艺术点亮乡村

    泰顺县融媒体中心

  212. 212
    美味家常菜：葱烧大排

    龙港市融媒体中心

  213. 213
    温州永嘉：云海缥缈 恍若仙境

    永嘉县楠溪江狮子岩饭店有限公司

  214. 214
    美厨家|番茄意面

    文成县巨屿镇人民政府

  215. 215
    温州文成：与清凉溪水撞个满怀

    国网文成县供电公司

  216. 216
    美味家常菜：酱爆螺蛳

    文成县桂山乡人民政府

  217. 217
    夏日饮品：青提养乐多

    文成县平和乡人民政府

  218. 218
    夏日饮品：蜜桃茉莉冰茶

    文成县平和乡人民政府

  219. 219
    夏日饮品：海滨日落

    文成县平和乡人民政府

  220. 220
    夏日饮品：洛神玫瑰气泡水

    文成县平和乡人民政府

  221. 221
    夏日饮品：手打鲜橙百香果茶

    文成县桂山乡人民政府

  222. 222
    夏日饮品：云顶杨梅冰茶

    文成县桂山乡人民政府

  223. 223
    DIY饮品：蜂蜜海盐咖啡

    乐清市城南街道良港社区

  224. 224
    浙江温州文成：伯温非遗大集 飞天宫灯献艺

    文成县南田镇人民政府

  1. 往期
学习强国温州平台