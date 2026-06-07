温州6.78万人今迎高考

温州日报 2026-06-07 08:59:00

今日，2026年浙江高考和高中选考开考，我市6.78万名考生走进13个考区60个考点2296个考场，迎接首日语文和数学两个学科的较量。

昨天下午，考生来到温州市第二十二中学考点熟悉情况。 记者 郑鹏 摄

温州网讯 今日，2026年浙江高考和高中选考开考，我市6.78万名考生走进13个考区60个考点2296个考场，迎接首日语文和数学两个学科的较量。昨天下午，记者“探营”高考考点，各项备考工作已准备就绪。

考前“探营”

考生踩点从容应考

昨天16时至17时，是考生赴考点探路，计算赴考路线的时间。16时许，记者在温州市第二十一中学考点看到，教学楼前的显眼位置，张贴着校园分布图、考试科目与时间表、考场分布图、考场规则等。考生们通过安检后，三三两两站在公示栏前，对照示意图寻找考场位置。今年，温二十一中考点的考生人数超1200人，除本校考生外，还有来自温州市第十四高级中学、温州东方悦心中等职业技术学校的考生。

“高考是人生一战，也只是人生一站”“高考，就是高高兴兴去考试，尽力了就好”……记者发现，布告栏旁还布置了一片区域，上面贴着一张张高考祝福。“有点小紧张，人生这场大考，我要来赴约了。”现场，温十四高的陈同学在妈妈的陪伴下前来熟悉场地，她向记者分享了此刻的心情：“今天晚上准备再复习一下基础知识点，尽量早点睡。”小陈的妈妈说，高考这几天，他们在考点附近租了宾馆给孩子午休，吃的就全权交给爸爸，在家里烧好拎到宾馆去。

据温州市教育考试院统计，今年我市高考报名考生6.78万人，市直属考点有温州中学、温州二高、温州二外、温州八高、温二十一中等13个。高考所有考点实行考生入场“二次安检”和人脸识别身份验证，所有考场启用智能巡查系统，将全程录像、实时巡查，严防各类违纪舞弊行为。

温情陪伴

家校同心护航逐梦

考场之内是少年提笔追梦，考场之外是家长的温情陪伴、老师的默默守护。

高考期间，不少考生选择住校，考前最后一晚，市区几所高中门口，前来送餐的家长络绎不绝。他们用朴实的人间烟火气，给考生送上美好祝愿。

葱油黄鱼、盐焗九节虾、红烧排骨、焖猪蹄、绿豆汤，市民曾先生提前在家烧了满满一桌子菜，将它们小心翼翼装进餐盒，送到学校保安室。“虽说考试期间学校的伙食也不错，做家长的，总想烧几个孩子爱吃的菜，算是给他加油了。”

听闻高考期间，学校允许家长进校陪餐，考生家长黄女士早早把未来几天的食谱安排好了：中餐、日料、韩餐，每天换着花样。“说实话，大鱼大肉的，我家娃不喜欢，索性就投其所好，备点西餐日料，披萨、牛排、寿司，她最钟爱，看到美食心情一好，胃口也就开了。”为了让孩子有更好的睡眠，高三一整年，黄女士坚持每天熬制酸枣仁汤：“高考拼脑力也拼体力，安稳睡眠是冲刺底气，日复一日的小坚持，告诉孩子我们和她一起努力。”

昨天，温州八高2026届高三学生迎来了最后一节班会课：语文、数学、英语、政史地、物化生等学科老师、班主任录制送考视频，用学科专属语言，给考生加油打气。“轻装上阵，勇敢奔赴山海”“利剑出鞘，落笔皆是繁花”等真挚祝福，陪伴学子从容奔赴人生大考。祝愿全体考生不负韶华、圆梦今夏。

来 源：温州日报

原标题： 星光不负耕耘路 执笔扬帆启新程 我市6.78万人今迎高考

记者 潘舒畅 卓扬

本文转自：温州新闻网 66wz.com