万鸥齐飞 蔚为壮观
温州日报 2026-06-07 09:10:00
温州网讯 昨天，洞头鹿西鸟岛，正值海鸟繁殖旺季，万鸥漫天翻飞，场面壮观震撼。鸟岛坐落于鹿西岛东北侧，由南、北爿山屿组成。岛上日照充沛，周边鱼类繁多，每年数万只海鸟择此筑巢繁育。
来 源：温州日报
原标题： 万鸥齐飞 蔚为壮观
记者 黄文盈 周汉祥
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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