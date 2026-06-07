2288万尾苗种入海
温州日报 2026-06-07 09:13:35
温州网讯 昨天是第十二个“全国放鱼日”。当天，2026年“全国放鱼日”暨浙江省海洋水生生物增殖放流活动在我市举行。本次活动以“小鱼苗·大生态——法治护渔，共富海洋”为主题，放流2288.444万尾海洋水生生物苗种。现场还设置科普展示区、法制宣传区和互动活动区，通过图片展、鱼类拼图游戏、水生生物知识趣味问答、公益诉讼典型案例发布等方式，让科学放流、合法放生理念深入人心。
来 源：温州日报
原标题： 2288万尾苗种入海
记者 蒋文广
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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