温州日报 2026-06-07 09:16:58

温州网讯 温州超旭机械有限公司的负责人陈晓薇，去年还在愁30亩地皮买大了。

“2025年元旦我们还计划靠出租赚点钱，没想才过一年，已经要考虑以后扩产土地不够用怎么办。”她预计到2028年，厂房就会吃紧。

超旭做箱包机械起家，其产品远销40多个国家和地区。2025年，眼看传统业务见顶，超旭转头扎进了印包机械。在今年4月的CHINAPLAS 2026国际橡塑展上，超旭携新式智能印包装备亮相，现场斩获大批意向订单，首笔订单预计10月交付。

深耕行业多年的浙江超信机械科技有限公司，则是尝到了订单“吃不下”的烦恼。

走进超信车间，大型印包器械如积木般整齐码放在过道两侧，最高的达12米。“生产空间不够，只能极限压缩。从2023年起我们的订单就已饱和，这些年因无法生产而推掉的订单，几乎和承接的一样多。”外贸部负责人蔡奥利说。采访当天，他与团队刚拿下沙特一家塑料包装企业200万美元的吹膜机订单。对方前期考察了3个月，最后认准了超信的产品。

超信的底气来自持续创新。其母公司正信集团，旗下设三个品牌，分别专研制袋机、吹膜机、印刷机，都是印包装备。其中，超信专注吹膜机生产研发。2025年，超信产值超8000万元，增速达60%，出口占八成，产品卖到100多个国家和地区。目前，超信和欧盟专家合作的全生物降解吹膜机已进入测试阶段，并与一家知名连锁便利店达成战略合作。

一“新”一“老”两家企业的共同选择，折射出平阳印包装备产业从基础加工向专精特新加速转型的整体态势。

从万全印包小镇起步，平阳冒出了一批印刷包装细分领域里的“单打冠军”。欧诺科技的无纺布制袋机市占率全球第一，国内份额占90%；炜冈科技的标签印刷设备，占国内六成市场份额，是行业首家主板上市公司；新德宝的卧式高速纸杯机，稳居国内市场占有率榜首，产能全国领先。

更有意思的是，这些企业不是各干各的。炜冈搬进万全后，拉来了新德宝；新德宝又带来了配套的五光十色纸业。有一次，新德宝接到高速纸杯机订单，客户还缺装盒机，就直接推荐了本地的中科精工，两家设备正好无缝衔接。

靠着这种“邻居生意”，平阳成了全国三大印包装备基地之一，串起了“核心部件—智能装备—系统集成—终端服务”的完整链条。集群汇聚了200多家企业，2025年集群总产值破120亿元，拥有88个省级创新平台，参与制订了近20项国家及行业标准。去年还入选了国家级中小企业特色产业集群，是温州仅有的三个“国字号”集群之一。今年一季度，平阳印包装备规上工业总产值达28.4亿元，同比增长26%，成了全县工业产值攀升的主力军。

企业车间里，负责人嘴上提到的高频词是“研发”。今年1-4月，全县规上工业研发投入7.37亿元，同比增长17.2%。当地政府也在同步跟进，今年启动“千亿技改工程”，18个项目进了省里“千项万亿”清单，开工率和投资完成率都实现“开门红”。上个月，鳌江实验室发布6项春季成果，涉及新材料、AI、智能装备等领域，研发产品包括水性油墨、企业AI大脑、数字孪生系统、人机交互终端。每一样都冲着解决印包企业环保合规、数字化转型、提效率的痛点去。

在万全印包小镇，企业主们如今琢磨最多的：一是如何在有限的地皮上创造更大价值；二是怎么为制造业提供更高级、更系统的印包装备设备与全流程服务。平阳的“千亿”答卷，或许就在这些琢磨里。

来 源：温州日报

原标题： 从基础加工到全链集群 平阳印包装备如何夯实“千亿底座”

记者 金瑞雅 赵哲璐 实习生 程亚茹

本文转自：温州新闻网 66wz.com