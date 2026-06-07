温州日报 2026-06-07 09:18:44

温州网讯 昨天，《温州市房地产项目竣工交付与登记集成服务改革实施办法（试行）》开始施行，试行期两年。

这项新规以房地产项目配套公建设施交付难为“小切口”，率先推动项目联合竣工验收、配套公建设施接收查验和不动产登记三个环节“一条龙”集成服务，目的是让政府效率更高、企业少跑腿、老百姓早点住上“好房子”。

新规由市政务服务局、市自然资源和规划局、市住建局联合制定，主要适用于温州范围内，在国有出让建设用地上开发的，以住宅为主要功能，且依照相关规定要求须配套建设并移交社区、养老等公建设施的新建房地产项目。

以前，因项目主体工程验收流程与公建设施查验不协同，导致“流程杂、多头跑、周期长”。新规明确，公建设施查验整体嵌入竣工验收环节，实现主体工程、公建设施“同步启动、时限绑定、整体推进”，总时限压减至20个工作日以内。公建设施接收流程实现“一套查验标准、一个部门受理、一次联合查验、一个会议纪要、一次统一反馈”。

这次新规还出台“承诺+保函”新办法解决因问题整改拖慢验收周期的情况：在不影响整体安全和使用功能的前提下，对非原则性问题允许建设单位提供与整改风险相匹配的银行保函作为担保，先拿到“同意接收意见”，用来办理后续手续，之后再限期整改，从而避免交付进程“卡壳”，保障公建配套设施及时交付。

登记方面，建设单位完成规划核实、土地复核和竣工验收备案后，就可以申请不动产首次登记。在验收阶段，不动产登记部门会同步启动权籍调查并尽快入库，为登记提速。目前，不动产登记已经能做到5个工作日内办结。如果建设单位通过“承诺+保函”拿到了便利，却没能按时兑现承诺，就会被依法记入信用记录，并受到相应处理。

市政务服务局审批业务处相关负责人介绍，这是温州落实“好房子”建设要求、推进“高效办成一件事”改革的关键一步，目的就是打通项目交付“最后一公里”的堵点，让老百姓更快住上配套完善的“好房子”“好社区”。

来 源：温州日报

原标题： 验收、移交、办证“一件事”办理 温州试行房地产竣工交付与登记集成改革

记者 金帅

本文转自：温州新闻网 66wz.com