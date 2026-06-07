中国新闻网 2026-06-07 09:27:14

中国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”6日搭载4000余名宾客从上海吴淞口国际邮轮港出发，开启全国首个无目的地海上游航次。

此次，“爱达·魔都号”从上海出发，以海上狂欢为主题，开启为期3天2晚的海上周末之旅。作为邮轮产品创新的一次突破，该航次旨在为行业探索出一条从“靠港游”到“船上体验游”的新路径。

6月6日，“爱达·魔都号”停靠在上海吴淞口国际邮轮港。李秋莹 摄

所谓无目的地海上游，就是邮轮从中国母港出发，全程在公海上巡游但无具体停靠港的邮轮旅游方式。无目的地海上游不是传统邮轮航线的简版，而是针对特定人群的新旅游产品，突出“登轮即度假”的理念。该模式无需境外签证，行程灵活，契合市民周末微度假、家庭亲子等多元消费需求。

爱达邮轮相关负责人表示：“我们希望通过这次突破性的尝试，以邮轮本身为目的地，让年轻客群、上班族及追求新鲜体验的宾客轻松享受高品质的邮轮假期。我们愿意为中国邮轮旅游市场开拓更多可能性，同时也进一步丰富中国邮轮市场的产品供给，为邮轮新消费注入强劲动力。”

为迎接首航，“爱达·魔都号”进一步丰富了船上产品，增配了流行演唱、脱口秀、魔术表演、主题派对、社交舞会等娱乐活动，海上运动场所全面开放，美食餐饮24小时不打烊。

自上线以来，船票一直供不应求。为确保首航体验舒适度，此次“爱达·魔都号”将载客率控制在80%。据初步统计，首航客源主要集中在华东地区，平均年龄47岁，低于常规航线55岁的平均年龄。(完)

来 源：中国新闻网

原标题： “爱达·魔都号”开启中国首个邮轮无目的地海上游航次

谢梦圆 李佳佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com