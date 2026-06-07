“爱达·魔都号”开启中国首个邮轮无目的地海上游航次
中国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”6日搭载4000余名宾客从上海吴淞口国际邮轮港出发，开启全国首个无目的地海上游航次。
此次，“爱达·魔都号”从上海出发，以海上狂欢为主题，开启为期3天2晚的海上周末之旅。作为邮轮产品创新的一次突破，该航次旨在为行业探索出一条从“靠港游”到“船上体验游”的新路径。
6月6日，“爱达·魔都号”停靠在上海吴淞口国际邮轮港。李秋莹 摄
所谓无目的地海上游，就是邮轮从中国母港出发，全程在公海上巡游但无具体停靠港的邮轮旅游方式。无目的地海上游不是传统邮轮航线的简版，而是针对特定人群的新旅游产品，突出“登轮即度假”的理念。该模式无需境外签证，行程灵活，契合市民周末微度假、家庭亲子等多元消费需求。
爱达邮轮相关负责人表示：“我们希望通过这次突破性的尝试，以邮轮本身为目的地，让年轻客群、上班族及追求新鲜体验的宾客轻松享受高品质的邮轮假期。我们愿意为中国邮轮旅游市场开拓更多可能性，同时也进一步丰富中国邮轮市场的产品供给，为邮轮新消费注入强劲动力。”
为迎接首航，“爱达·魔都号”进一步丰富了船上产品，增配了流行演唱、脱口秀、魔术表演、主题派对、社交舞会等娱乐活动，海上运动场所全面开放，美食餐饮24小时不打烊。
自上线以来，船票一直供不应求。为确保首航体验舒适度，此次“爱达·魔都号”将载客率控制在80%。据初步统计，首航客源主要集中在华东地区，平均年龄47岁，低于常规航线55岁的平均年龄。(完)
来 源：中国新闻网
谢梦圆 李佳佳
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
《温州市瓯柑保护发展条例》6月1日起正式施行 用法治守护千年名果“柑”甜要闻06-06
-
温州稳坐“浙江快递第二城” 人均年快递使用量达263.6件经济06-06
-
今年中高考，在考点也有身份证明服务！社会06-06
-
金华、温州，会师吴越杯决赛！科教文体06-06
-
雁荡山铁皮石斛入选国家级“道地药材一县一品”经济06-06
-
茶山杨梅不止“丁岙”一味 20余个优新品种集中亮相经济06-06
-
联合国认证推广！永嘉镬炉村入选“FAO示范村”社会06-06
-
温大退休教授“转行”新农人 高山闲置地变身“聚宝盆”社会06-06
-
洞头这栋渔村小楼里藏着乡村振兴新故事 他让“上岛青年”变成“岛上青年”社会06-06
-
老人突发剧烈咽痛 原是“消失”两个月的鱼刺作祟社会06-06