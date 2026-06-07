中国新闻网 2026-06-07 09:29:51

美国国防部长赫格塞思5日至6日访问法国，出席诺曼底登陆82周年相关纪念活动，并与法国国防部长沃特兰举行会谈。

赫格塞思6日未出席当天举行的诺曼底登陆82周年国际仪式，而是重点出席美军纪念活动。他在讲话期间回顾了诺曼底登陆的历史，强调“真正的盟友为共同事业承受真正的损失”，而非“空洞的口号、奢华的峰会”。

赫格塞思在讲话中再次呼吁欧洲要为自身安全承担更多责任。他说，虽然美国“将发挥领导作用”，但有能力的盟友“在关键时刻并肩作战”。他未明确提及美国和以色列对伊朗发动的战争。

赫格塞思在讲话中还说，“船只和人员抵达西班牙、意大利、希腊和保加利亚的海滩”；“欧洲各国政府什么时候才能对这次‘入侵’采取行动？亦或为时已晚？”

法国舆论对赫格塞思的此次讲话普遍关注，并认为他的上述言论呼应了特朗普政府的论点，即“大规模移民对欧洲文明构成威胁”。

赫格塞思6日与法国国防部长沃特兰在法国诺曼底举行会谈。根据美方发布的新闻稿，赫格塞思与沃特兰讨论了北约成员国“迫切需要承担欧洲大陆常规防御的主要责任”，将国防开支增加到国内生产总值的5%，提高国防工业基础生产，并部署“可信作战力量”。

来 源：中国新闻网

原标题： 美国防长赫格塞思访问法国

本文转自：温州新闻网 66wz.com