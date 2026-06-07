中国新闻网 2026-06-07 09:31:17

当地时间6日晚，伊朗内政部长莫梅尼会见了到访的巴基斯坦内政部长纳克维。

莫梅尼表示，巴基斯坦内政部长此次访问的部分内容将聚焦双边问题，包括边境安全、禁毒和反恐。此外，双方在经济领域决定将两国间的年度贸易额从30亿美元提高到100亿美元。莫梅尼称，伊朗赞赏巴基斯坦在缓和伊朗与美国紧张关系方面发挥的积极作用。

纳克维表示，伊朗和巴基斯坦有着兄弟般的关系，希望在巴基斯坦官员的努力下，地区危机能够尽快结束。本次访问是为了向伊朗最高领袖穆杰塔巴递交巴基斯坦陆军参谋长穆尼尔和总理谢里夫关于当前局势的特别信函。纳克维提到，“我认为这条信息非常重要。希望一切顺利，危机早日结束。”

来 源：中国新闻网

原标题： 伊朗与巴基斯坦两国内政部长会面 讨论地区局势等问题

记者 李健南

本文转自：温州新闻网 66wz.com