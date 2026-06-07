学习强国温州学习平台 2026-06-07 09:45:38

在6月7日至10日的四天时间里，130辆车况好、服务优的出租车和网约车将组成“爱心舰队”，张贴“爱心送考车”标识穿梭于温州市区大街小巷，为高考学子提供免费接送服务。

随着2026年高考临近，温州再次启动延续了23年的温情引擎。温州市交通运输局联合市文明办、市公安局交通管理支队、市教育考试院、市出租汽车及汽车租赁协会等多部门正式启动第24届“爱心送考”公益活动。

为应对高考期间复杂的出行状况，今年的“爱心送考”服务主要分为三种模式。

首先是“精准对接”。针对住所距离考点较远或出行不便的考生，即日起至6月5日17时，考生及家长可拨打温州交通广播服务热线88901039和出租车召车热线95128，进行“一对一”接送报名。预约车辆将根据考生预约的时间与地点提前到点等候。

其次是“驻点守护”。考试期间，交通部门将在温州中学、温州市第二高级中学、温州市第二外国语、温州市第二十一中、温州市第二十二中以及温州华侨职业中等专业学校等六个考点门口设立“爱心服务站”。15辆应急“爱心送考车”将在各驻点守候，随时准备为忘带准考证或遇紧急情况的考生提供支援。

最后是“即时巡游”。这是覆盖面最广的服务形式。届时，所有贴有“爱心送考车”醒目标识的车辆将化身为“流动护航者”。考生只需凭准考证，即可在路上随时招手拦停，享受免费乘坐服务。

“爱心送考”在温州已不仅仅是一项交通服务，更是一场关于传承与温情的文明接力。温州市交通运输管理部门提前选派有爱心、服务优的驾驶员参与爱心送考服务，并在每辆“爱心送考车”中配备了2B铅笔、橡皮、卷笔刀、黑色水笔等必备文具，以备考生不时之需。该活动开展23年以来，已累计为超5000名考生提供免费接送服务。

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原标题： 2026“爱心送考”再次起航 高考生可凭准考证免费乘坐

记者：刘欣瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com