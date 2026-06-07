温州日报 2026-06-07 10:10:00

这场活动以沉浸式音乐现场、品牌联动福利和趣味互动，激活商圈夜间活力，助力三溪会市打造“温州年轻潮流新地标”。

温州网讯 晚风、河畔、旋律、席地而坐的年轻人——昨晚，温州园博园三溪会市迎来“溪边卷卷”首场河畔音乐会。这场活动以沉浸式音乐现场、品牌联动福利和趣味互动，激活商圈夜间活力，助力三溪会市打造“温州年轻潮流新地标”。

露天表演区域简约而不失质感，三溪会市河畔区域聚满爱好音乐的市民。本次活动由why land创意西料理、Rall313香氛、在读书屋、小土下乡·不土特产、松块面包店五大本土品牌联合主办。当晚7时，弹唱歌手与乐队交替登场，《七里香》《六月的雨》《带我去找夜生活》《你要跳舞吗》等歌曲引得年轻人轻声合唱、举起手机记录。而当晚的主力乐队支点乐队，是一支成立于2008年的本地老牌乐团，成员均为本地人或“新温州人”，常年参加温州各类音乐节、市集、商圈活动的他们，是浙南市集音乐节常驻人气乐队。

“第一次在家门口看到这样的河边音乐会，太舒服了。”市民林小姐和两位朋友席地坐在草坪上，手举扎啤杯，“吹着风、听着歌，还能逛逛旁边的香氛店和面包店，感觉园博园晚上一下子活起来了。”

现场设有酒水轻饮专区，供应新鲜扎啤和各色饮品。限量推出的品牌联名礼包备受青睐——礼包整合了五大商家特色产品，内含咖啡或果饮、香氛套香卡、黄酒冰淇淋、打卡周边随身本、原味冰醇奶油布丁。市民可付费购买或在小红书打卡免费领取，线上线下双向引流迅速在年轻群体中发酵。

“我们希望把年轻人从线上吸引到线下，让他们走进三溪会市，坐下来、玩起来、消费起来。”联合发起方之一、why land创意西料理主理人林芬说，五大品牌虽分属不同业态，但都瞄准追求新鲜体验、热爱社交的年轻客群，此次活动也是产品、场景、传播的一次深度联动。

抽奖环节人气颇高。有人写下心愿抛掷绣球，随即赢走霸王餐、香氛套盒或代金券；终极大奖汇聚五家品牌的豪华礼包，总价值超800元，引来阵阵欢呼。

作为园博园重要商业配套，三溪会市聚焦年轻消费需求，着力打造“小而美、精而潮”的夜间场景。此次音乐会是区域品牌联动的一次创新尝试。主办方表示，后续将持续策划多元文化活动，联动更多本土品牌，丰富夜间消费供给，推动园博园夜间经济持续升温。

来 源：温州日报

原标题： “溪边卷卷”首场河畔音乐会启幕 三溪会市打造温州年轻潮流新地标

记者 程潇潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com