温州日报 2026-06-07 10:11:48

昨天，温州园博园宠物友好游园会——柯基见面会在温州园博园南园崖壁剧场举行。 记者 蒋文广/摄

温州网讯 昨天，温州园博园南园崖壁剧场迎来了一场“宠物专属派对”——20只柯基小狗欢聚一堂，参加“柯基见面会”。这是继5月30日举行的共享“宠”时光——宠物友好游园会之后，温州园博园推出的又一场宠物友好主题线下活动。

当天下午，崖壁剧场陆续迎来一群圆滚滚的萌宠柯基，其中还有此前曾获聘萌宠明星的柯基“十七”。在主人们的陪伴下，一群柯基挤在崖壁剧场前拍摄大合照，竖耳朵、歪脑袋、吐舌头……各种萌态引得现场笑声不断。而后的小狗写真拍摄和柯基短视频录制环节，专业摄影师为每只柯基萌宠留下专属影像；主人还亲手为爱宠制作了独一无二的项链。

“我们就是看到有拍摄才报名的，因为平时自己很难给小狗拍出好看的照片。”柯基“汉堡”的主人唐随、任嫣专程从市区江滨路赶来。尽管距离稍远，她俩依然觉得“园博园这个地方选得好，场地很大”。同时，他们也点赞活动流程清晰，特别暖心，“还给我们送了宠物伴手礼”。

另一位宠物主人彭甜甜则带着3岁的柯基“拿铁”来参加此次的快闪活动。她最满意的是这里的自然环境：“草地很大，给狗狗提供了一个很好的运动场地。”她还特别提到，园博园南园打造了宠物与孩子共玩的区域，“孩子可以多接触狗狗，狗狗也能更亲近人群”。

据了解，本场活动限20只柯基参与，消息发布后名额迅速报满。活动主办方介绍说，后续还将持续推出比熊、西高地、泰迪、柴犬等不同品种的宠物见面会，让更多的宠物都能和主人在园博园共享美好时光。

来 源：温州日报

原标题： “柯基见面会”再掀萌宠热潮 温州园博园成宠物友好新地标

记者 陈佩蕾

本文转自：温州新闻网 66wz.com