温州日报 2026-06-07 10:12:57

温州网讯 昨天，巴拉巴拉“热爱社区”公益项目在温州园博园南园启幕。温州市民不用远赴外地，在家门口就能免费观赏国家级儿童影像展、参与植物拓印、苔藓微景观、端午艾草手作等活动，一站式享受免费普惠的高品质儿童美育资源。

“小朋友们，我们先一起检查一下桌子上我们今天要用的工具。”上午10点启幕仪式结束后，DIY体验区内，在工作人员引导下，小朋友们开始制作苔藓微景观。一旁的原创IP矩阵区，许多家长带着孩子与人偶IP互动、玩耍。除此之外，现场还设置了听见热爱·公益影展区，持续播放《中国小朋友》短片，以及IP见面互动区、限时快闪店等。

巴拉巴拉总经理周俊武介绍，2026年，巴拉巴拉升级品牌主张“活在热爱里”，紧扣当代家庭教育从“望子成龙”转向“守护孩子热爱”的时代变化，打造国民级IP《中国小朋友》。今年5月，巴拉巴拉在上海徐汇滨江打造首个超2500平方米的“热爱社区”，开业24天接待超50万人次，成为全国公益亲子项目标杆。“依托上海温州双城联动模式，巴拉巴拉将热爱社区公益空间引入温州园博园，以实体公益展陈+亲子互动体验的方式，提升园博园的儿童亲子配套。”

此次“热爱社区”公益项目依托园博园南园“鲜花与儿童”原生规划与葳蕤馆核心资源，落地《中国小朋友》影像展、自然研学、公益亲子活动等系列活动，同时深挖园博园花卉、植被特色，将观赏性园林资源转化为常态化公益课堂，其中包括开设手作工坊，孩子们亲手制作植物拓印、苔藓微景观、传统艾草挂件等。园区布置品牌自有原创IP、小马宝莉、汪汪队等主题装置，定期常态化开设免费IP见面会。

据透露，“热爱社区”公益运营截至7月20日，园区还配套IP主题便民接驳车，串联全园游览点位，优化市民游园出行配套，活动期间，每周固定开设公益研学、IP互动等专场活动，持续补充园博园日常亲子业态。

来 源：温州日报

原标题： 巴拉巴拉“热爱社区”落地温州园博园

记者 欧阳潇

本文转自：温州新闻网 66wz.com