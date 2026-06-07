温州日报 2026-06-07 10:14:13

温州网讯 六月杨梅红，今年披“铠甲”。昨天，瑞安市第二十二届杨梅文化旅游季在高楼镇大京村红梅广场启幕。记者获悉，高楼杨梅已进入盛产期（6月6日至20日），黑炭梅大批上市，东魁杨梅预计一周后接棒。今年，当地引入氮气保鲜设备，为杨梅穿上“氮气铠甲”，构建全链条保鲜体系，并配上“承诺达标合格证”和“浙农码”双码溯源，正式启动“梅香出海”项目。

活动现场，一筐筐紫红饱满的杨梅新鲜诱人。农产品质量安全检测合格报告颁发、“供销跑村”启动仪式、“侨链天下·梅香出海”签约仪式相继举行——从田间到海外，高楼杨梅正迈出关键一步。作为瑞安市杨梅产业的核心发展区，高楼拥有1.7万亩种植面积，依托优越的山地气候与生态环境，结合科学栽培模式，产出的杨梅品质不可复制，曾获“浙江省十大精品杨梅”、省名优“土特产”等荣誉。

“今年投入13万余元购置了氮气保鲜设备。”该镇永芳果业开发场负责人胡允祝介绍，工人将新鲜采摘的杨梅第一时间送入冷库降温，随后包装并隔离氧气、充入氮气，防止氧化变质，再配合专用慢融冰袋和恒温保鲜库，构建起“采摘预冷+氮气锁鲜+恒温仓储+冷链运输”的全链条保鲜体系，让娇贵的杨梅有了漂洋过海的底气。此次“梅香出海”是高楼杨梅首次出口活动，首批订单达250公斤，已向海关递交全部材料。

全链条监管，守护“舌尖安全”。高楼镇通过“绿剑护梅”行动，严守“采摘前15天禁药”红线，上市期实行“每日快检+定期抽检”，7个精品采摘园首轮检测全部合格。同时启动数字溯源，开具“浙农码”合格证，消费者扫码即可查询果品来源、种植信息，实现从产地到市场全程可追溯。主会场、分会场均设免费快检点，游客可随时送检。

从“一季鲜”到“全年香”，产业链越拉越长。今年，当地聚焦农业新质生产力，通过大棚智能种植系统实现品质可控、效益提升，构建“种植—加工—文旅”全链条数字化管理模式。“从卖鲜果到卖加工品，再到卖杨梅文化、卖山水、卖共鸣，链条越拉越长。”高楼镇镇长虞瑞厅介绍。高楼拥有温州单体规模最大的杨梅现代设施农业基地，连续两期获省农业“双强”补助，搭配早中晚熟品种，将供应期从15天拉长到近1个月。该基地杨梅获国家绿色食品A级认证，是瑞安首个获证杨梅产品。依托龙头企业开发杨梅酒、杨梅罐头等深加工产品，同时将杨梅、清明早茶、东岩荸荠等“寨寮·十二月令”农特产品与寨寮湖、花岩森林公园、九珠潭等山水资源绑定。今年杨梅季，寨寮青空等景区免门票，并推出“高楼有礼”套票，依托“供销跑村”打通直供渠道。从最初村民自发组织的简单活动，到如今游人如织的文旅盛事，高楼杨梅季活动已成长为瑞安农文旅融合发展的标志性名片。

本次杨梅文化旅游季系列活动将持续至6月14日。其间，寨寮青空草坪、瑞安吾悦广场设有杨梅市集，游客可前往合规种植基地“寻味梅乡·鲜采鲜享”，还可参与亲子嘉年华、水战狂欢等丰富多彩的活动。

来 源：温州日报

原标题： 穿上“氮气铠甲” 瑞安高楼杨梅抢“鲜”出海

记者 包蓉蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com