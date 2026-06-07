舞姿演绎《温州是个好地方》
温州日报 2026-06-07 10:18:00
温州网讯 6月5日，温州市文化馆和各县（市、区）文化馆馆长、舞蹈老师以及在温高校留学生等，相聚五马历史文化街区，以热情舞姿演绎歌曲《温州是个好地方》。大家一起“出圈”，感受这支满满“松弛感”的舞蹈，热舞活动还会制作成视频节目，助力温州文旅经济。
来 源：温州日报
原标题： 舞姿演绎《温州是个好地方》
记者 郑鹏
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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