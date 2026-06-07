第一代瓯剧女小生陈玉莲：上了台，就是地道的男人

温州日报 2026-06-07 10:21:00

《昆山县令》里饰演文彬。

陈玉莲（右）与岳美缇（中）、汤丽芳（左）合影。

《吕布与貂蝉》中扮演吕布。

温州网讯 作为瓯剧史上第一代女性小生演员，陈玉莲打破了传统瓯剧男性小生的舞台格局，用女性的坚韧与细腻，为瓯剧小生行当注入了独特的生命力。

困顿中学戏谋生

1940年代，陈玉莲出生于乐清一个地主家庭。尽管自幼聪慧，并以优异成绩考入温州第五中学，但贫困的家境、无法升学的压力像一块巨石压在她心头。作为家中的老二，她上有兄长，下有幼妹，父母无力支付学费，大多靠她自己勤工俭学来勉强维持学习、生活的费用。这并非长久之计，她意识到“必须尽快谋条生路”。

此时，音乐老师伸出援手——推荐她去考瓯剧训练班。尽管对戏曲毫无兴趣，陈玉莲还是瞒着家人报了名。哪知考上后，父母坚决反对，但她铁了心，家人拗不过她，只得同意。

戏训班训练艰苦，母亲心疼女儿，劝她回家。17岁的陈玉莲自己也动摇过——年龄偏大、对文艺无感，她也向剧团提出退出，想回校继续读书，最终因经济窘迫只能咬牙坚持。正是这份“不得不”的坚韧，成了她艺术生涯的起点。

“女小生”的实验与突围

上世纪50年代末，瓯剧小生的培养面临难题：男性小生的嗓音条件极易受青春期变声影响，制约了发展。剧团提出“培养女性小生”的实验性设想，而陈玉莲则被一眼相中。

在报考戏训班时，评委老师就说她是“做白脸的（料）”，“白脸”就是指小生。就这样，陈玉莲进剧团专攻小生行。

考入温州瓯剧团后的次年，陈玉莲转入温州戏剧学校，先学老生，后拜浙南著名小生演员叶在湄为师。从身段、唱腔到念白，叶老师将毕生所学倾囊相授，他尤其擅长“拖鞋戏”——演员踩扁鞋跟如穿拖鞋行走，这是瓯剧独有的台步。《金手钏》《方卿》《周瑜》等经典剧目，叶老师都是手把手教导，为她打下扎实根基。

毕业后她回团专攻文武小生，正式开启“女小生”的探索之路。

其实，当时学女小生的不止她一个，但只有陈玉莲是一脚迈进剧团后就是小生。她坦言，实验性的身份让她备受质疑：瓯剧传统里生角皆为男性，观众能否接受？她用行动回应——一招一式以男性为范，模仿男性体态神韵；生活中，她观察男性的行走坐卧、神情语态，私下反复练习，甚至连男人们谈情说爱、吵嘴争斗的眼神动作等都要学；为练就文武小生的功底，她学刀枪把子，在《吕布与貂蝉》《藏舟》等戏中挑战文武兼备的角色。

功夫不负有心人。舞台上，大家都说她“站在台上看不出是女的，除了声音以外”；生活中，夹在男生中间的她被笑称“看起来就像男的”。这份“形似”为她赢得了“上了台，就是地道的男人”的评价。

“陈氏密码”：规范与创造

在陈玉莲看来，戏曲表演的核心是“规范与创造”。“没有规范，不成其演员，而有了规范，却没有自己的创造，也不可能成为一名真正的好演员。”她在《规范与创造——我对瓯剧表演艺术的一点理解》中写道。她更总结出了“规范”的三大基本要素：个人动作与整体舞台规范的统一、规范准确揭示人物性格、动作尺度要“不温不火”——恰到好处。

她在代表作《金手钏》中饰演穷书生王文龙，上半场用“穷生”规范——减少身段，突出“人穷志不短”的书卷气；下半场转“拖鞋戏”，两膝微曲、背部挺直，既显潦倒又不失骨气。虽是文戏，体力消耗堪比武戏。

陈玉莲虽然遵循传统的表演规范，同时又在规范基础上超越，她注重唱腔的创新研究，通过对本剧种和诸兄弟剧种的音乐唱调及其唱法、用嗓、润腔、运腔和演表等的研究及求教，对《断桥》《后游庵》等戏的唱演进行了许多新的处理。

她还跨界借鉴——向昆剧学舞蹈身段，让《混天珠》的时廷芳更潇洒；融京昆之长而演《蝴蝶杯》的田玉川；反串《玉麒麟》丑角李固时，融合“拖鞋生”与兄弟剧种手法，演活角色从落难被救到心狠手毒的蜕变。

同时，作为女性小生，陈玉莲巧妙融合性别优势：身段比男性更优美，情感表达更细腻，她还能根据旦角特点调整表演，但不会因搭档的改变而影响风格，同性的默契也是她作为女性小生的独特魅力之一。

逆境坚守，源于“观众情结”

古装戏禁演期间，她先后参与现代戏《江姐》《洪湖赤卫队》《年轻一代》《彩虹》《借牛》《向北方》（越南戏）的演出，更多演绎老旦的角色，但陈玉莲采用“小生路子”演老旦，如《江姐》中的双枪老太婆的身段气质就具有文武小生的英气。

剧团变成文艺宣传队后，她暂别舞台去了温州打字蜡纸厂，直到1979年才重新回归。

戏剧滑坡期，瓯剧团承包下乡分队。她所在的瓯剧一团仅她一名小生，需与三位小旦演员搭戏，日夜轮演。因人手紧缺，她还得反串老生、老旦。陈玉莲回忆：“前31年，我演了高腔、昆腔、乱弹等各声腔剧目，从主角到配角，累但充实。”1987年省戏剧节，她唯一一次参与评奖，凭《蝴蝶梦》中的“楚王孙”一角荣获表演二等奖。虽然是配角，戏份少，发挥空间有限，但不影响她对人物塑造的用心，她在官生基础上加入巾生的飘逸和书卷气，来呈现这个人物的气质，被著名昆剧表演艺术家汪世瑜赞扬“路子正，专业化”。

谈到坚守，陈玉莲表示是源于观众的热爱。

改革开放后，戏曲遇冷，同行或转行、或出国、或“下海”，陈玉莲也曾有机会随女儿赴美定居，民间也有很多“走穴”的邀请，但她都一一辞谢，因为她“离不开我可爱的观众”。

1995年端午，她因高血压准备住院，但观众点名要看她的戏，在连演两场《蝴蝶杯》累到抢救时，许多素不相识的观众候在场外，还有人送来珍贵的补品；住院期间，观众还派代表看望，春节前还来探询“春节能不能为我们演出”。

虽然因住院，陈玉莲又错过一次参加戏剧节评奖的机会，但她依然感恩：“观众对于我，恩比天高！能为这样的观众演出，是我人生之大幸！”

瓯剧团结束承包，两团合并后，很多小生演员都离开舞台，只留下陈玉莲一个小生继续坚持演出，靠的也是观众对她表演的认可。

随着岁月的流逝，她深知传承之重，最强烈的愿望就是为后来者多留一些“精品”，将瓯剧小生的表演艺术传承下去。在方汝将等一批学生毕业进入剧团后，她无私地将拿手戏教授给他们，如《金手钏》《吕布与貂蝉》《断桥》等。退休后她受剧团邀请，重新教授新一代的瓯剧小生，让瓯剧薪火在传承中愈发明亮。

来 源：温州日报

原标题： “上了台，就是地道的男人”——第一代瓯剧女小生陈玉莲

作者：林倩倩

本文转自：温州新闻网 66wz.com