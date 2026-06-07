乐清市融媒体中心 2026-06-07 10:52:00

近日，国家中药材标准化与质量评估创新联盟发布“2026年道地药材一县一品”公示名单，雁荡山铁皮石斛成功入选，成为温州地区唯一获此殊荣的品种。

近日，国家中药材标准化与质量评估创新联盟发布“2026年道地药材一县一品”公示名单，雁荡山铁皮石斛成功入选，成为温州地区唯一获此殊荣的品种。

石斛花开。梁琳 摄

“2026年道地药材一县一品”评选由国家中药材标准化与质量评估创新联盟组织，遵循“道地明确、质量可控、产业规模、品牌影响”四大标准。经专家严格遴选，全国仅有64个品种入选。雁荡山铁皮石斛的登榜，标志着这株千年“仙草”的道地性与产业实力再次获得国家级权威认可。

素有“中华九大仙草之首”美誉的铁皮石斛，在雁荡山拥有深厚的种植历史与独特的文化积淀，明清时期成为皇室贡品。今年1月，雁荡山铁皮石斛文化系统成功入选第八批中国重要农业文化遗产，实现了温州市在该领域“零的突破”。与其相伴相生的铁皮枫斗加工技艺、“雁荡山飞渡”采药传统，也被列入省市级非物质文化遗产名录。

入榜“道地药材一县一品”，不仅看历史，更看当代产业的发展实力。作为“中国铁皮石斛之乡”和“中国铁皮石斛枫斗加工之乡”，乐清已构建起从育苗、种植、加工到销售的全产业链生态，先后荣获12张国家级金名片。自2023年铁皮石斛被纳入“食药物质”目录以来，乐清更积极探索“生态+产业”融合发展模式。目前，全市铁皮石斛种植面积已达1.3万余亩，其中近野生生态栽培超过5000亩，枫斗加工量占全国总量的80%。从石斛酒、石斛面膜到石斛咖啡，300余种衍生品从雁荡山走向全国市场。去年，乐清铁皮石斛“产销旅”一体化全产业链总产值突破70亿元，带动5万多名农民增收致富。

来 源：乐清市融媒体中心

原标题： 温州这株“草”拿下国家级称号，不少人常年在吃

记者 孔丽琴 通讯员 陈紫灵

本文转自：温州新闻网 66wz.com