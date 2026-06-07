乐清市融媒体中心 2026-06-07 10:54:49

游客体验漂流。王璐 摄

6月5日下午，位于岭底乡湖上垟村的正江山峡谷漂流景区，青山环绕，碧波荡漾，游客们正畅享着清凉与刺激双重体验。“节奏有快有慢，落差足、趣味性强，还提供免费停车场、接驳车、热水洗浴、姜茶等贴心服务，下次还要来二刷！”市民林先生在线上平台购买了99元的单人特惠票，对游玩体验赞不绝口。

景区负责人林雪勇介绍，漂流全程1.5小时，包含300米玻璃滑道和3.2公里峡谷漂流。今年还对河道景观进行了进一步升级，野趣氛围更浓。景区吸引了众多来自杭州、台州等地游客，自今年4月中旬开售以来，门票已售出6万余张，门票收入约350万元。

依托自然山水，乐清部分村咖推出了“咖啡+玩水”特色模式。雁荡山的“桥下咖啡”位于响岭头一座百年古桥下的溪涧旁，清澈的溪流蜿蜒穿梭于青山之间，孩童踩水嬉戏，大人在溪畔茶座纳凉。“一边是潺潺溪流，一边是山林绿意，连咖啡都多了几分山野的清甜。”来自台州温岭的一位游客在社交平台分享道。

市民溪边品咖啡。受访者供图

据该村咖主理人Bruce介绍，店里有竹筏供游客玩水、拍照，还提供水枪、浮毯、充气玩具等租售服务。上个周末，门店日均接待客流超百人次，预测今年暑期客流量会有大幅上涨。

在乐清市区，同样也不乏亲水好去处。园博会期间，清和公园凭借开阔水域，在天气良好的周末晚上推出水上飞人表演，结合灯光、音乐与特技表演，打造“夜秀”爆点，同时常态化运营桨板、水上自行车、皮划艇等业态，形成“日间游园+夜间观秀”的全时段引流模式，提升游客停留时间和消费意愿。

乐清欢乐公园玛雅水乐园将于6月19日开园，包含彩虹飞毯、玛雅水寨、欢乐海滩等18大网红玩水项目，7月还将开启夜场电音派对、光影秀等活动。6月3日7时，玛雅水乐园早鸟票限量开售。“我在直播间抢购了一张299元的单人季卡，可免费携带一位1.2米以下小朋友，激活后有效期到8月31日闭园日，非常划算，准备端午节假期就带孩子去玩。”市民陈女士说。据工作人员介绍，此次早鸟票活动除了推出季度票，还有单人票、亲子票、双人票等，开售8小时就售出约1.3万张，门票收入约113万元。

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原标题： 太清凉了！乐清这些地方超多人涌入

记者 周秀静

本文转自：温州新闻网 66wz.com