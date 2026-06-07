党建聚力助高考 温情护航逐梦路

2026-06-07 13:16:00

六月盛夏逐梦，高考如期启幕。为扎实做好高考服务保障工作，护航广大学子奔赴考场，“瓯江红”滨江街道党群服务中心强化党建引领，统筹联动辖区各社区党群服务中心、共建单位及党员志愿者，在考点周边布设暖心助考服务点，以细致举措、温情服务为学子逐梦之路保驾护航。

6月7日，温二中滨江校区考点外，陡门社区党群服务中心暖心助考服务点温情上岗。陡门社区党群联合红润亭、温州鹿人有品电子商务有限公司、温州银行黎明支行，备齐饮用水、点心糕点、防暑药品、清凉折扇等爱心物资，设置便民纳凉休憩区，为陪考家长营造舒适的等候环境。现场配备爱心高考专车，为有需要的考生提供免费接送服务，全力保障学子平安顺利赴考。

温情守护多点开花，党群服务全程在线。在温州市第二十二中学考点，滨江CBD商务社区党群服务中心联合中国人寿、华为等共建单位，提前搭建助考服务摊位。矿泉水、能量巧克力、应急文具、暖心礼品等物资摆放整齐，为赶考学子送去贴心助力。一旁的祝福许愿墙，满载着社会各界的美好祝愿，祈愿考生金榜题名、逐梦远航。

杨府山社区党群服务中心联动延生堂新田园馆、学夫堂教育咨询等辖区单位，构建全方位、全链条助考服务体系。现场配齐防暑降温物资与应急备考文具，创新推出中医舒缓服务，帮助考生缓解考前紧张情绪。同时开设高考志愿填报免费咨询服务，做到考前暖心护航、考后精准答疑，切实回应考生与家长的多元需求。

本文转自：温州新闻网 66wz.com