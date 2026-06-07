温州发布 2026-06-07 15:51:37

近日，浙江省生态环境厅、省妇儿工委办公室联合公布首批省级环境健康儿童友好活动空间试点名单，温州园博园（南园）、温州市马鞍池小学成功入选，我市儿童环境健康友好建设再结硕果。

守护儿童成长环境，打造友好生态空间，一直是温州常态化深耕的重点工作。此前，温州成为华东地区唯一入选联合国儿童基金会城市儿童活动空间健康生态环境建设试点的地级市。我市的建设成果与实践经验，收获了联合国儿童基金会、中国环境科学院调研团队的高度评价与充分认可。此次成功入选的两处试点，依托自身优质资源，聚力推进儿童环境健康友好建设，形成了各具特色、亮点纷呈的建设模式。

温州园博园（南园）的设计，从儿童行为心理、安全防护、尺度适配、功能复合等方面全面落实儿童友好设计理念。通过分区化、主题化、场景化营造，实现了游乐、科普、体验、休憩等功能的有机融合。

儿童活动区空间设计充分考虑儿童行为特点与心理需求，按照“一米高度看城市”的儿童视角，完成了全园区适儿化改造，设置无障碍通道、安全防护设施等，初步实现“儿童可参与、可接触、可感知”的空间体验。园区始终坚持生态优先的建设理念，通过生态基底修复、原生植被保护、人工绿化提升等措施，打造了多样化、高品质的自然健康环境，让儿童在活动中感受生态环保的理念，提升环境健康意识。

温州市马鞍池小学创成温州市智慧学校、温州市儿童友好5星级学校，积极巩固浙江省绿色学校创建成果，深耕环境健康理念，将其贯穿健康空间规划全过程。

通过生态池、光伏发电等绿色设施，助力降低周边环境健康风险。围绕新生态教育理念，持续深化空间重构与课程融合，构建了多元化的室内外健康空间：建有口袋公园、“校园联·动”自然课堂等自然探究区，为学生提供亲近自然的场所；屋顶功能区设置“巽山小筑”楼顶种植园和气象台，拓展环境教育的立体空间；拥有生态池等成熟的生态实践区，作为天然的室外实验室延伸。重点建设的270平方米水生态智能科创馆，初步形成了认识水生态主题学习区、解锁水密码体验区、水保护科创实践展示区及星娃科创实验室四大核心功能区。

下一步，温州市将以此次入选省级试点为新契机，持续推进环境健康儿童友好空间建设，深挖亮点特色、凝练实践经验，着力打造高标准试点样板，强化示范引领效应。坚持以点带面、全域提质，推动环境健康、生态保护与儿童友好深度融合，不断丰富空间载体形态，精心打造兼具温度、内涵与特色的儿童活动阵地，持续擦亮温州儿童环境健康友好建设品牌。

来 源：温州发布

原标题： 温州儿童环境健康再添新名片！

本文转自：温州新闻网 66wz.com