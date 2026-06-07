潮新闻 2026-06-07 16:04:15

近日，2025年温州市邮政行业发展统计公报发布，全年邮政寄递业务量达26.8亿件，同比增长5.7%；其中快递业务量26.1亿件，同比增长6.4%，快递业务收入实现135.1亿元。人均年快递使用量达263.6件，人均年快递支出为1364.4元。数据稳步增长，充分彰显温州商贸流通的强劲韧性与物流枢纽的集聚活力。目前，温州快递收发总量稳居全省第二，持续稳固“浙江快递第二城”与浙南快递枢纽的核心地位。

去年双十一来临前，温州快递行业提前进入迎战状态。郑鹏 陈明铭 摄

走进温州各大快递物流分拣中心，一派繁忙火热景象。自动化分拣设备高速运转，成千上万个包裹有序流转，分拣、扫描、装车无缝衔接，工作人员有条不紊抢抓物流时效，日夜不息的繁忙流水线，正是温州商贸活力最直观的生动写照。如今的快递物流，早已不只是简单收寄包裹，它是城市消费活力的晴雨表，更是拉动温州经济增长的重要引擎。以邮政、顺丰、“通达兔”等主要品牌为代表的行业领军企业，依托智能分拨体系和全域物流网络，推动温州迈入“精准物流”新阶段。

快递物流深度融入市民日常生活，持续点亮城市烟火气。点外卖、购生鲜、打卡网红饮品等消费场景常态化普及，带动温州同城快递业务稳步增长。2025年，全市同城快递业务量突破2亿件，同比增长6.9%，有力托举本地零售消费，夯实民生便民服务基础。

异地快递依旧是行业发展主力，全年业务量达23.8亿件，同比增长6.2%，构筑起温州对内商贸流通的核心大动脉。伴随直播电商持续升温，温州各大电商大促节点网络零售额屡创新高。鞋革、教玩具、家居电器等本土优势产业积极拥抱线上转型，依托全市布局的3个省级电商选品中心，逐步摆脱低端代工模式，加速打造自主品牌、拓宽线上销路。同时，温州7个农村电商案例入选全国典型案例，入选数量位居全省首位，城乡电商双向流通渠道持续畅通，县域消费与乡村产业活力充分释放。

外贸物流板块提质增速亮眼，成为全市外贸增长新亮点。2025年，温州国际及港澳台快递业务量完成1916.2万件，同比增长43%。高效畅通的国际物流通道，助力温州本土特色产品走出国门、远销全球。数据显示，2025年温州跨境电商出口额达287.4亿元，近三年全市跨境电商进出口规模增长20余倍，整体增速稳居全省第一梯队。依托强劲的产业发展势能，温州已集聚28个跨境电商产业园、超1800家跨境备案企业，拥有15个省级产业集群跨境电商试点，试点数量位列全省首位，成功构建成熟的“产业带+电商+物流”协同发展体系。

当前，温州快递服务网络持续加密完善，实现城乡全域覆盖、便民服务零距离。2025年，全市快递营业网点增至2883处，年内新增网点660处，城乡寄递线路超3000条，乡村物流服务网点持续扩容、布局持续优化。全市平均每4.2平方公里、3435人就配套一处快递网点，网点布局更趋均衡合理。随着邮政服务不断普及，市民用邮需求持续攀升，快递服务已深度融入百姓衣食住行，成为城乡居民生产生活的刚需便民服务。

小小包裹，撬动大大经济。快递产业串联起电商、仓储、包装、运输等多条产业链，既能激活消费、畅通流通，又能带动就业、扶持小微主体，稳稳夯实温州民营经济发展底盘。

来 源：潮新闻

原标题： 人均263.6件1364.4元！温州稳坐“浙江快递第二城”

记者 林迎颖

本文转自：温州新闻网 66wz.com