在洞头，“上岛青年”正变成“岛上青年”

潮新闻 2026-06-07 16:07:55

这两年，洞头的海风里，除了咸湿的海味，多了些不一样的气息，那就是从“上岛青年”到“岛上青年”的青春气息。近日，一群从“上岛青年”变成“岛上青年”的年轻人，把渔村的日子过成另一种“红火”样子，这一过程被拍成视频，并被多个媒体纷纷转载。

创业招不到人?

先让年轻人“上岛”体验

记者来到了该视频的拍摄地，洞头东岙村的一栋“青村”楼里，这群人忙着剪辑短视频、在直播间卖渔农产品、处理青年社区各种事情。领头的人叫俞鲁杭，是在杭州打拼的洞头人。

2023年，他回到洞头，并从杭州带来6个人。在杭州，他从淘宝做到抖音，渐渐摸懂了流量。当洞头有关部门动员他回乡创业时，有人劝他：洞头货不多，人才不好找，还是留在杭州。

俞鲁杭

他回得很坚决：“在杭州可以搭绿幕直播间，但搭不出真的海景。货不多是因为没人去挖掘，人不好找是所有小地方的通病。我最早在杭州做电商也没人才，也是从零开始。现在至少有经验、有支撑。”洞头的那片海，以及取之不尽的内容素材，深深地打动了他。

他带着团队干得很卖力，仅用一年的时间，6人的团队变成了30多人。之前的小楼已容纳不了那么多人，为了更好地带动岛上的电商氛围，给更多希望从事直播的团队和个人降低开播门槛，他们跟区农业农村局合作做了洞头区农播电商基地。

在招聘难度较大的情况下，俞鲁杭转变了思路，提出先邀请年轻人“上岛”实地探访。他最初在Boss直聘发布招聘信息后，温州本地求职者看到工作地点位于洞头，大多不愿应聘。经分析，他总结出核心原因：年轻人普遍认为洞头地域偏小，不够新潮，缺乏吸引力。

据此，俞鲁杭依托政府的“青年上岛”计划，成立“青村108大队”花园里·海创空间：凭借“海上花园”标签吸引年轻人前来，安排为期7天的实地体验，让受访者亲身感受洞头的真实面貌。同时他们也会在海创空间里看到更多的就业和创业的机会，体验结束后可选择入职公司，也可以选择独立创业，当然也可能在这找到仅出资1元成为项目合伙人的机会。咖啡馆已经装修好了，可先试一年。能赚钱了想出去自己开，没问题。

计划实施过程中，俞鲁杭又推出一项创新方案：开展短期用工合作。夏季文旅旺季存在主播岗位缺口，因此招聘一批人员开展为期三个月的短期工作。该模式既满足了参与者体验、工作与获取收入的需求，也降低了企业的运营成本。

多名上岛青年

多份滚烫逐梦故事

到洞头创业，俞鲁杭团队的人感慨这不是纯粹的“躺平”，而是人生路上的“充电站”。陈舒雯是团队内容负责人。据她回忆，俞鲁杭决定回洞头创业时，曾打电话给她：“家乡洞头拥有如此优质的渔农资源，你要不要和我一起回去，做一些不一样的事业？”当时她没过多犹豫，便提着行李来到了洞头。

三年过去，陈舒雯做的账号“麦Maimai”小有名气，很多人是因为看了她的视频才来洞头的。以前她只会做编导，现在学会了商务谈判，考了技能证书，还获了不少奖。

团队内另有一位从事摄像工作的鹿城区人“70后大哥”周湃，他自2013年起便和俞鲁杭一起创业，此次宁愿降低薪资也要一同来到洞头，盯着货源和品控。有这位“老大哥”在，团队里的年轻人无论是遇到生活还是创业相关的问题，都有人可以请教咨询。

除陈舒雯与周湃之外，俞鲁杭也时常提及已返回西藏的00后姑娘达娃。达娃此前在团队任职两年有余，期间掌握了直播运营与产品销售相关技能。2025年3月末，达娃返回日喀则，筹备创立个人公司，运营自家的牦牛肉品牌。俞鲁杭还协助达娃梳理产品发展逻辑，打造差异化产品，做好口味把控与质量管控，并推动农产品的文创化升级，让消费者从包装、文字内容中获得情绪价值。

“我团队的年轻人不一定都得长久留下来，特别是外来的年轻人，完全可以把在洞头学的创业模式和振兴乡村发展的经验带回家乡。”俞鲁杭坦言。

公司叫“摸个鱼”

创业不卷但充满内驱力

俞鲁杭回洞头注册的第一家公司，叫“摸个鱼电子商务有限公司”。

近三年来，俞鲁杭亲眼见证了洞头岛的变化：越来越多青年背包登岛创业，礁石区域陆续开出特色小众咖啡馆，老渔民的住宅改造为兼具设计感与居住体验的民宿，从事海上运动、手作工作室的青年创业者数量持续增长，整座岛屿处处涌动着全新的发展思路。

目前，俞鲁杭的团队已渡过初创阶段最为艰难的时期。现阶段俞鲁杭已开始规划后续发展方向：一是拓展渔农产品的市场渠道，依托产品将洞头区域品牌推广出去；二是探索打造真正可复制的乡村振兴发展模式。

俞鲁杭计划在洞头寻觅一处尚未开发的地块，凝聚青年群体力量将其打造运营。他期望该空间即便在某位主理人缺位的情况下，仍可保持稳定的客流量。若由多名创业者共同运营，各方均具备引流能力，便不会因某一位核心成员的缺位导致项目运营陷入停滞。

若项目运营不依赖单一主理人，应当依赖什么？对此，有些人认为核心在于产品，也有些人认为核心在于体验，俞鲁杭则认为核心在于提供情绪价值。他提出：“我将筛选出一部分群体，为该群体提供情绪价值。”

俞鲁杭并不计划发展标准化连锁门店。他认为，同质化的复制模式会消解项目本身的独特性；真正具备可复制性的要素，既不是主理人模式的复制，也不是品牌的复制，而是对能够吸引年轻人留存、支撑年轻人成长发展的环境土壤的复制。

自最初6名青年返岛起步，逐步发展为三十余人的团队，一批又一批“上岛青年”在此转变为扎根海岛的“岛上青年”，发生在洞头这栋小楼的发展历程，是乡村振兴实践中极具感染力的典型样本。

从村“产业”“文化”出发，扮靓乡村、推广乡村、赋能乡村、共富乡村。靠松弛的创业氛围和看得见的成长，让年轻人自己愿意来、愿意留下、愿意把这里当家乡。守着这片海，把日子过成想要的样子。

来 源：潮新闻

原标题： 在洞头，“上岛青年”正变成“岛上青年”

记者 潇瑜

本文转自：温州新闻网 66wz.com