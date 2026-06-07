潮新闻 2026-06-07 16:09:08

记者从日前召开的苍南县金融支持农业产业链高质量发展现场会获悉，苍南今年在农业领域创新推行的“金融链长制”已初见成效，累计为1.23万户种养户授信7.2亿元。其中，紫菜、番茄、虾皮三大特色产业专项放贷超2.4亿元，将贷款实实在在送到田间地头。

苍南今年立足本土特色山海资源，已打造番茄、紫菜、虾皮等3条十亿级“土特产”产业链，带动近万名农户增收。然而，涉农经营主体普遍轻资产、缺抵押，融资难长期制约了产业发展。为此，苍南县农业农村局牵头搭建政府、银行、企业、协会常态化对接体系，推出“金融链长+行业顾问”双层服务架构，由苍南县农商银行从业人员担任“金融链长”，农技骨干担任行业顾问，打通产业需求与金融供给之间的信息壁垒。

按照“一链一策”思路，苍南为不同产业链量身定制信贷产品。针对番茄、紫菜、虾皮三大主导产业，结合种植亩数、养殖排数、捕捞船功率等数据，分别定制专属产品，截至今年4月专项放贷超2.4亿元，惠及经营主体770余户；为矾山肉燕产业定制“惠享贷”，单户最高授信200万元、利率下调50个基点，帮助百余家作坊获得贷款3200余万元；为145家乡村民宿批量授信，贷款总额超5000万元。

此外，苍南创新简易担保与大数据白名单纯信用授信模式，为1.23万户种养户授信7.2亿元，并压缩放贷时限，引导主体守信经营。

在金融活水精准赋能下，该县新增番茄深加工企业17家、紫菜精深加工车间29个、肉燕标准化工厂34家，产业链年附加值提升12%以上。

不光打通金融灌溉渠道，苍南还为农业提供保险、培训和销售等支持。苍南同步建立产业链经营主体“白名单”管理机制，已完成番茄、紫菜、肉燕等1100余家主体建档入库，落地紫菜价格指数险、渔业履约保证保险等特色险种，全年涉农保险保障额度突破18亿元。今年以来，累计开展农技与惠农金融专题培训22场，覆盖1600余人次；依托本土新媒体平台推广特色农产品与乡村民宿，全年新增线上销售额2.7亿元。

苍南将持续优化涉农金融配套服务，完善多方风险共担机制，力争年内重点产业链专项信贷投放突破4亿元，新增普惠授信主体500户以上，以金融赋能持续擦亮特色农业名片，助力乡村产业高质量发展。

来 源：潮新闻

原标题： 田间送贷超2.4亿元！苍南农业来了“金融链长”

记者 林思思

本文转自：温州新闻网 66wz.com