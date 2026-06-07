潮新闻 2026-06-07 16:10:26

从瑞士日内瓦到中国浙江瑞安，飞行15小时，跨越近万公里。6月5日，瑞安市市场监管局收到一份特殊的跨国谢意——法国奢侈品牌路铂廷（Christian Louboutin）全球知识产权保护总监Mayeul Dastugue，专程从品牌的日内瓦办事机构启程，历经15小时长途飞行赶赴瑞安，将一面印有“履职尽责维商权公正监管净营商”的锦旗，送至瑞安市市场监管局，高度认可瑞安知识产权保护工作与优质营商环境。

Mayeul Dastugue把锦旗送到工作人员手中。瑞安市融媒体中心供图

据了解，法国路铂廷（Christian Louboutin）是有着30年历史的世界顶级奢侈鞋履品牌，以标志性的“红鞋底”闻名，总部位于法国巴黎，产品涵盖鞋履、化妆品、饰品等，进入中国市场超过15年，在上海、香港、广州等城市设有办事机构，品牌影响力广泛。

去年，该公司发现瑞安市场上出现部分仿冒该公司品牌鞋类的产品，涉嫌侵犯涉外知识产权，

随后向瑞安市市场监管局提交投诉。接到诉求后，该局迅速启动涉外知识产权案件处置流程，第一时间开展核查取证，依法查扣侵权仿冒产品，高效办结此次知识产权侵权纠纷，及时维护了品牌合法权益。

查处的仿冒鞋。瑞安市融媒体中心供图

“瑞安市市场监管局的反应和执法速度都很快，不仅为我们解决知识产权侵害的纠纷，并及时查扣了仿冒产品。”Mayeul Dastugue表示，在路铂廷进入中国市场的15年间，他真切感受到国内知识产权保护体系持续完善、保护力度不断升级，而瑞安此次专业、高效的维权处置，让他对中国营商环境的规范化、法治化有了更深刻的认知。

“从日内瓦到瑞安，要坐15个小时的飞机，路铂廷方面专程来瑞安送锦旗，让我们非常意外，也倍感暖心。”瑞安市市场监督管理局市场监管专员吴方表示，在案件的调查处置过程中，执法人员始终坚持内外资企业一视同仁，严格按照正常流程办理案件。此次涉案侵权产品虽品类小众、涉案金额和数量不大，但执法部门始终秉持依法护权、公正执法的原则，全力维护品牌合法权益和市场公平秩序。企业不远万里致谢的举动，也充分彰显了跨国企业对瑞安知识产权保护工作的高度认可。

时尚轻工产业是瑞安的主导产业之一，箱包、鞋服企业聚集的同时也潜藏着知识产权侵犯风险。作为公平市场环境的基层守护者，瑞安市市场监督管理局不断加大知识产权保护力度，严厉打击假冒仿制行为，推行“执法+服务”“处罚+教育”工作模式。在严厉查处违法违规行为、净化市场环境的同时，该局精准帮扶高风险企业规范经营、合规发展，引导瑞安企业良性竞争、提质升级，持续筑牢公平透明、法治化、国际化的市场营商环境。

来 源：潮新闻

原标题： 法国企业高管打15小时“飞的”送锦旗，点赞瑞安营商环境

通讯员 贾洁楠 张森 记者 尤建明

本文转自：温州新闻网 66wz.com