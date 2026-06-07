潮新闻 2026-06-07 16:12:10

日前，瓯海茶山杨梅优新品种品鉴会在温州瓯柑杨梅综合服务中心举行，20个茶山杨梅品种集中亮相，进一步展示本地杨梅种质创新成果与优新品种培育成效。

共享联盟·瓯海 供图

现场，丁硕、丁魁、丁皓、丁焰、丁岙梅、粉梅、早炭、早佳等茶山杨梅品种一字排开。这些杨梅不仅大小相差很大，颜色也是深浅不一，有的莹白如玉、有的点染粉红、有的色泽艳丽、有的红得发紫。现场嘉宾、市民轮番品鉴，尽享茶山杨梅优良种质的独特风味。

“很惊喜，没想到茶山不止有丁岙杨梅，还有这么多杨梅品种，吃起来口味也各不相同。”市民厉女士在品鉴现场点赞道。

瓯海是“中国杨梅之乡”，丁岙梅是国家地理标志保护产品、浙江省四大杨梅良种之一。近年来，浙江省农科院瓯海科创中心持续深耕杨梅种质资源保护与产业创新发展，系统开展本土优异杨梅种质资源的收集、鉴定、保存工作，聚焦品种改良、优新品种选育、不同模式种植技术更新升级等研究。现已收集保存杨梅种质资源46份(杨梅野生种、栽培种)，筛选优株8份，挖掘保护濒临灭绝的珍稀杨梅资源3份，建立杨梅资源圃1个。

共享联盟·瓯海 供图

“今天品鉴的杨梅全部来自于杨梅资源圃。茶山杨梅有好几十个品种，除市场熟知的丁岙梅外，还有不少小众优质品种各具特色：粉梅个头小却香气浓郁，丁皓白杨梅甜度高，丁硕杨梅个头大。希望持续做好种质收集、保存和选育，让本土优良杨梅品种稳定留存、迭代升级。”高级农业师赵友淦长期扎根茶山一线种植研究，感触颇深。

温州市农业技术推广中心主任胡丹表示，通过系统种质资源普查与收集，可在传统丁岙梅种群中优选优良单株、培育新品系，为温州杨梅优良基因挖掘、种质创新和引进利用提供扎实科研支撑，进一步丰富本地杨梅品种体系。

品鉴会还组织观摩了茶山街道舜岙村的杨梅避雨栽培模式。“相较于全封闭大棚，避雨栽培模式就是在杨梅树上方覆盖避雨膜，减轻梅雨季节和强光高温对杨梅成熟期的不利影响，降低落果与烂果率，让杨梅在树上自然成熟，延长杨梅采后货架期，帮助更多种植户提升杨梅果实品质与经济效益。”浙江省农科院瓯海科创中心研究员郭秀珠介绍，试验表明，该模式下果实质量提升显著，今年将在更大范围内重点推广，帮助更多种植户实现品质与经济效益的双丰收。

来 源：潮新闻

原标题： 瓯海茶山杨梅不止“丁岙” 20个优新品种集中亮相

记者 王艳琼 庄苗苗

本文转自：温州新闻网 66wz.com