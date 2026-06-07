温州大学人文学院教师、文学博士崔勇点评2026高考作文
2026年高考语文作文题出炉，特别邀请了温州大学人文学院教师、文学博士崔勇，对这个作文试题“批阅评分”，听听他是如何点评的。
温州大学人文学院教师、文学博士崔勇：
这作文为难学生了，但它绝对是一个好题目。
题目具有“开放性”。开放性，首先是指这个题目是面对所有人打开的；在人的成长过程中，必然会和一些“词语”不断相遇，比如“成功”“失败”“坚强”“软弱”……，这些跟我的身心感知直接相关的词语，只要你对这些词语，有切身之感，你就可以写。开放性，也指这个题目也可以写宏大的主题。作文题目中所说“世界之变、时代之变、历史之变”，就指向“宏大”。比如“命运共同体”“时代”“世界”……平时对时政有兴趣的学生也可以在这个层面上掘进。开放性，还指这个题目有哲学深度。“语词就是世界”，如果写作者对维特根斯坦的这个论断有所了解，并对语言和认知、语言和世界等相关哲学话题有兴趣，那他就有的写了。毕竟，你有什么样的“词语”，就会有什么样的“世界”。这个题目适应面很广，也具有很大的挑战性。
写作者一定要注意的是材料中的这一句话：“在你的成长过程中，你对哪一个词语的理解发生了变化”。有两个重点：一是“一个词语”，二是“变化”。也就是说，在写作过程中，要牢牢的把握“一个词语”，不要多个“词语”。而且这个词语一定带有“变化”的。从“词语即世界”这个层面上说，这个变化，还一定是“世界更新”级别的变化。在实际写作过程中，行文一定要有“新旧”的对比，以显示自我的“成长”。
写作者还需要注意的是材料里这句提示：“这变化有你成长的印记。”这个提示非常直接地要求写作者在作文中要“切己”“切身”。不要人云亦云，空话套话。只有“切己”，词语才会有“亲密”感，词语也会打开属于你的世界。这一点对写宏大主题的学生来说，尤为重要。
考虑到现在处于AI时代，“变化”这个词就是一个可以考虑的词语。我在想，以后高考作文题也不需要我来分析了，直接用豆包，就可以了。毕竟，应试作文，还是模式化的、应用性的。AI都可以搞定。不过，此刻，我在想，如果用一个词，表明你不是AI，你会用那个词呢？如果你的世界只有一个词，找到它！AI——爱……
来 源：温度新闻
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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