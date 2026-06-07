荔枝新闻 2026-06-07 16:20:21

近日，话题#女生嘴含夹竹桃拍照中毒过敏#登上热搜，引发关注。

据荔枝新闻报道，近日，福建泉州付女士在拍照时，嘴巴接触到夹竹桃。付女士表示，第三天起，手臂、手肘内侧及背部出现小水泡，浑身剧烈瘙痒。付女士说，仅接触几分钟摆了两个造型，背部可能接触到花粉，没料想竟这么严重。

近年来，已有多人因嘴含夹竹桃拍照不慎中毒。记者搜索发现，许多网友在社交平台发帖提醒，夹竹桃有毒，拍照时切勿触碰。

据了解，夹竹桃又名笔桃、白羊桃，是一种广泛种植的观赏花，常见颜色有白色、粉红色等。

夹竹桃虽然有着漂亮的花朵和四季常青的绿叶，但它所有部分，包括茎、叶、花粉、种子、枝都有毒，它的主要毒性成分为强心苷类化合物，其中最主要的是夹竹桃苷，对人和动物有着很强的毒性。这种物质主要存在于夹竹桃的汁液中，甚至夹竹桃燃烧后的产物都具有毒性。

医生介绍，虽然夹竹桃的叶、皮、根、花粉都有毒，但远距离观赏或路过花丛并不会引发中毒。若不慎误食或伤口碰到夹竹桃分泌的乳白色汁液，可能会造成中毒。轻微中毒症状表现为食欲不振、恶心、腹泻等，严重中毒可能会危害心脏甚至诱发死亡。

有网友表示，这一知识点还是从《甄嬛传》里安陵容的“科普”中记住的。

另据中国江苏网报道，之所以种植夹竹桃，是因为夹竹桃号称“环保卫士”或天然“绿色吸尘器”，具有很强的抗风沙能力，在吸收汽车尾气、抗烟雾、抗灰尘、抗毒物方面作用显著，对净化空气有着显著效果。

不小心接触或误食怎么办？

深圳疾控发文提醒，若皮肤沾到夹竹桃汁液，需要立刻用大量清水猛冲。如果皮肤有伤口，或出现红肿了，立刻去医院。

若误食夹竹桃，带上叶子或花，立刻直奔急诊。一旦误食，喝醋、喝浓茶等偏方不仅没用，还可能耽误病情。

来 源：荔枝新闻

原标题： 女子嘴含“网红花”拍照后中毒，紧急提醒！

本文转自：温州新闻网 66wz.com