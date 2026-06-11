青藏铁路机车“4S店”：二十载悉心养护高原列车 “动力心脏”

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6月9日，中国铁路青藏集团有限公司格尔木机务段检修车间内，职工对机车进行日常检修。2026年是青藏铁路全线通车20周年，作为青藏铁路核心机车保障基地，这里一直承担着格尔木至拉萨段？等多条高原线路内燃机车维保工作。针对青藏高原特殊气候与路况，检修人员对机车动力、制氧、制动等关键系统逐一排查调试，保障列车安全运行。中新社记者 马铭言 摄