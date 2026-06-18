美国纽约迎来世界杯时间

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当地时间6月16日，国际足联博物馆2026世界杯特展“冠军的传承”正在纽约洛克菲勒中心举行。从当日下午开始，本届世界杯冠军球队将捧起的原版大力神杯在该展厅限时展出，众多观众大排长龙近距离感受大力神杯的荣耀与魅力。这座奖杯由意大利雕塑家西尔维奥·加扎尼加设计，高36.8厘米，重约6.1公斤，以18K金铸造。中新社记者 廖攀 摄