美国纽约迎来世界杯时间

2026-06-18 10:02
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：诸葛之伊
当地时间6月16日，美国纽约洛克菲勒中心，人们在贩售车内购买世界杯贴纸。自本届世界杯开赛后，纽约市内球迷穿行、商贾汇集、活动丰富，美国最大城市纽约迎来世界杯时间。中新社记者 廖攀 摄
当地时间6月16日，球迷从纽约佳士得拍卖行门前的足球艺术装置旁走过。自本届世界杯开赛后，纽约市内球迷穿行、商贾汇集、活动丰富，美国最大城市纽约迎来世界杯时间。中新社记者 廖攀 摄
当地时间6月16日，国际足联博物馆2026世界杯特展“冠军的传承”正在纽约洛克菲勒中心举行，展览展示1998年法国世界杯球具。自本届世界杯开赛后，纽约市内球迷穿行、商贾汇集、活动丰富，美国最大城市纽约迎来世界杯时间。中新社记者 廖攀 摄
当地时间6月16日，国际足联博物馆2026世界杯特展“冠军的传承”正在纽约洛克菲勒中心举行。从当日下午开始，本届世界杯冠军球队将捧起的原版大力神杯在该展厅限时展出，众多观众大排长龙近距离感受大力神杯的荣耀与魅力。这座奖杯由意大利雕塑家西尔维奥·加扎尼加设计，高36.8厘米，重约6.1公斤，以18K金铸造。中新社记者 廖攀 摄
当地时间6月16日，国际足联博物馆2026世界杯特展“冠军的传承”正在纽约洛克菲勒中心举行。从当日下午开始，本届世界杯冠军球队将捧起的原版大力神杯在该展厅限时展出，众多观众大排长龙近距离感受大力神杯的荣耀与魅力。这座奖杯由意大利雕塑家西尔维奥·加扎尼加设计，高36.8厘米，重约6.1公斤，以18K黄金铸造。中新社记者 廖攀 摄
当地时间6月16日，国际足联博物馆2026世界杯特展“冠军的传承”正在纽约洛克菲勒中心举行。从当日下午开始，本届世界杯冠军球队将捧起的原版大力神杯在该展厅限时展出，众多观众大排长龙近距离感受大力神杯的荣耀与魅力。这座奖杯由意大利雕塑家西尔维奥·加扎尼加设计，高36.8厘米，重约6.1公斤，以18K黄金铸造。中新社记者 廖攀 摄