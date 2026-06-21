重金改造后 林肯纪念堂倒影池暴发水藻

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为庆祝建国250周年，美国总统特朗普4月下令将林肯纪念堂前的倒影池底部从“深灰色”变成“美国国旗蓝”。倒影池本月刚改造完毕就迎来藻类暴发，使得其耗资超过1400万美元的改造工程遭到不少质疑。美国内政部声明，正用过氧化氢和“尖端纳米气泡臭氧技术”处理池水，将有效遏制水藻。图为6月19日，在美国首都华盛顿，人们在林肯纪念堂前的倒影池旁休闲。新华社记者 李睿 摄