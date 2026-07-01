全国铁路7月1日起实行新的列车运行图

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自7月1日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。调图后，全国铁路安排图定旅客列车12174列，较现图增加106列；开行货物列车23975列，较现图增加111列。6月30日，动车组列车经过武汉市黄鹤楼（无人机照片）。新华社发（赵军摄）