全国铁路7月1日起实行新的列车运行图

2026-07-01 10:25
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：诸葛之伊
自7月1日零时起，全国铁路将实行新的列车运行图。调图后，全国铁路安排图定旅客列车12174列，较现图增加106列；开行货物列车23975列，较现图增加111列。6月30日，动车组列车经过武汉市黄鹤楼（无人机照片）。新华社发（赵军摄）
6月30日，列车行驶在江苏省泰州市海陵区境内（无人机照片）。新华社发（汤德宏摄）
6月30日凌晨，动车组列车停靠在南京动车段南京南动车运用所存车线上（无人机照片）。新华社发（方东旭摄）
6月30日凌晨，动车组列车停靠在江苏省连云港市境内存车场（无人机照片）。新华社发（王春摄）
6月30日，一列运煤专列行驶在河北省遵化市境内的大秦铁路上（无人机照片）。新华社发（刘满仓摄）
6月30日，一列高铁列车驶离宝兰高铁甘肃定西北站。新华社发（王克贤摄）
6月30日，列车行驶在宁启铁路扬州段（无人机照片）。新华社发（任飞摄）
6月30日，一列动车组列车行驶在云南省普洱市宁洱哈尼族彝族自治县境内（无人机照片）。新华社发（杨廷荣摄）
6月30日，一列复兴号动车组列车在江苏省徐州市境内行驶（无人机照片）。新华社发（张光磊摄）