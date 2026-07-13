重庆大熊猫“良月”幼崽迎周岁生日 名字揭晓“望舒”

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7月12日，重庆动物园熊猫馆，大熊猫“良月”的雌性幼崽迎来一周岁生日。园方为其举办了一场融合传统文化与丰容实践的生日庆典。此前，因母亲名为“良月”，幼崽一直被亲切地称为“小月亮”。生日庆典现场，其名字正式揭晓——“望舒”，寓意纯洁、安宁、智慧与探索精神。图为大熊猫“望舒”（左）与母亲“良月”同吃丰容蛋糕。中新社记者 何蓬磊 摄