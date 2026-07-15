法国枫丹白露森林大火持续

2026-07-15 09:22
来源：新华网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：诸葛之伊
据法国媒体报道，巴黎东南方向约60公里处的枫丹白露森林于7月12日夜间起火，截至当地时间14日上午，大火仍未扑灭。据法国内政部数据，今年以来，法国各地山火过火总面积已达3.2万公顷。图为7月14日，在法国塞纳-马恩省，消防车从枫丹白露城堡景区前经过。新华社记者 邬惠我 摄
7月14日，游客在法国塞纳-马恩省枫丹白露城堡景区游览，远处升起森林火灾产生的浓烟。新华社记者 邬惠我 摄
7月14日，在法国塞纳-马恩省，一条道路因森林火灾而封闭。新华社记者 邬惠我 摄
7月14日，游客在法国塞纳-马恩省枫丹白露城堡景区游览，远处升起森林火灾产生的浓烟。新华社记者 邬惠我 摄
7月14日，游客在法国塞纳-马恩省枫丹白露城堡景区游览，远处升起森林火灾产生的浓烟。新华社记者 邬惠我 摄
7月14日，在法国塞纳-马恩省，一辆消防车从枫丹白露城堡景区前经过。新华社记者 邬惠我 摄
这是7月14日在法国塞纳-马恩省拍摄的一条因森林大火封闭的道路。新华社记者 邬惠我 摄
7月14日，在法国塞纳-马恩省，森林大火产生的烟雾笼罩乡间的树木和牲畜。新华社记者 邬惠我 摄