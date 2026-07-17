贵州安盘高速盘关特大桥主桥合龙

2026-07-17 09:55
来源：中国新闻网监制：张佳玮责任编辑：叶双莲编辑：诸葛之伊
7月16日，贵州安（顺）盘（州）高速公路盘关特大桥主桥顺利合龙，该大桥位于贵州省盘州市盘关镇乌蒙山峡谷地带，总长2289.5米，最高主墩达171米，桥面距河面高差逾230米。（无人机照片）中新社记者 瞿宏伦 摄
7月16日，贵州安（顺）盘（州）高速公路盘关特大桥主桥顺利合龙，该大桥位于贵州省盘州市盘关镇乌蒙山峡谷地带，总长2289.5米，最高主墩达171米，桥面距河面高差逾230米。（无人机照片）中新社记者 瞿宏伦 摄
7月16日，贵州安（顺）盘（州）高速公路盘关特大桥主桥顺利合龙，该大桥位于贵州省盘州市盘关镇乌蒙山峡谷地带，总长2289.5米，最高主墩达171米，桥面距河面高差逾230米。（无人机照片）中新社记者 瞿宏伦 摄
7月16日，贵州安（顺）盘（州）高速公路盘关特大桥主桥顺利合龙，该大桥位于贵州省盘州市盘关镇乌蒙山峡谷地带，总长2289.5米，最高主墩达171米，桥面距河面高差逾230米。（无人机照片）中新社记者 瞿宏伦 摄
7月16日，贵州安（顺）盘（州）高速公路盘关特大桥主桥顺利合龙，该大桥位于贵州省盘州市盘关镇乌蒙山峡谷地带，总长2289.5米，最高主墩达171米，桥面距河面高差逾230米。（无人机照片）中新社记者 瞿宏伦 摄
7月16日，贵州安（顺）盘（州）高速公路盘关特大桥主桥顺利合龙，该大桥位于贵州省盘州市盘关镇乌蒙山峡谷地带，总长2289.5米，最高主墩达171米，桥面距河面高差逾230米。（无人机照片）中新社记者 瞿宏伦 摄
7月16日，贵州安（顺）盘（州）高速公路盘关特大桥主桥顺利合龙，该大桥位于贵州省盘州市盘关镇乌蒙山峡谷地带，总长2289.5米，最高主墩达171米，桥面距河面高差逾230米。（无人机照片）中新社记者 瞿宏伦 摄