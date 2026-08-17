第二届世界人形机器人运动会场景赛开赛

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8月16日，参赛机器人选手在后台候场时，工程师加紧调试。当日，第二届世界人形机器人运动会场景赛——图书馆场景的比赛在北京开赛。该场景的比赛模拟人类图书整理员的作业流程，进行图书回收、图书摆放、巡检纠错三个环节的比拼，机器人选手须在30分钟比赛时间内按顺序完成作业，不得放弃其中任一任务环节。（中新社记者 贾天勇/摄）