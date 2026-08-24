温州日报 2026-08-24 08:19:26

昨天，市委副书记、市长张文杰在市防汛防台抗旱指挥部研究部署防汛防台工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，认真落实省委省政府部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持人民至上、生命至上，保持高度警惕、克服麻痹思想，全面抓实抓细各项防御工作，牢牢守住“三条底线”，切实守护好人民群众生命财产安全。

温州网讯 昨天，市委副书记、市长张文杰在市防汛防台抗旱指挥部研究部署防汛防台工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，认真落实省委省政府部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚持人民至上、生命至上，保持高度警惕、克服麻痹思想，全面抓实抓细各项防御工作，牢牢守住“三条底线”，切实守护好人民群众生命财产安全。

在市防指，张文杰听取18号台风“沙德尔”、20号台风“简拉维”动态走势和防御措施落实情况汇报，并视频连线各县（市、区）和温州海经区部署防汛防台重点任务。他指出，要发扬连续作战精神，时刻保持临战应战状态，持续加固“六防”体系，以工作的确定性应对台风的不确定性。

张文杰强调，要高效运行“1833”联合指挥体系，持续强化监测预报、会商研判、预警“叫应”，确保信息指令直达基层一线。要全力抓好海上防台，加强渔船动态跟踪管理，做好重点船舶防风加固。要紧盯陆上重点领域，密切关注前期雨量饱和区域，加密山洪沟口、高陡边坡、临水临崖路段等风险点巡查排查，严密防范小流域山洪和地质灾害；加强山塘水库和水利工程调度，科学精准做好预泄腾库，确保安全运行；加强塔吊、脚手架、临时工棚等隐患排查管控，全方位筑牢施工安全防线；加强旅游安全管理，落实落细涉海涉山涉水景区和网红打卡点安全防范措施。要加强应急准备，统筹抓好设备设施检查、应急装备点验、人员队伍整备、物资场所准备，确保关键时刻拉得出、用得上。

副市长崔波参加。

来 源：温州日报

原标题： 张文杰部署防汛防台工作 保持高度警惕 全面抓实抓细

记者 缪眎眎

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