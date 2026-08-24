瓯海发布 2026-08-24 09:21:00

8月14日，瓯海区委十届十一次全体（扩大）会议举行。

8月14日，瓯海区委十届十一次全体（扩大）会议举行。瓯海区委常委会主持会议。瓯海区委书记刘云峰讲话，瓯海区委副书记季湘荣、邵建乐出席。

全会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，全面落实省委十五届九次全会、市委十三届十次全会部署要求，听取刘云峰受区委常委会委托作的工作报告。

全会认为，今年是“十五五”开局之年，是中国共产党成立105周年。瓯海区委常委会团结带领全区上下，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求，聚焦省委“132”总体工作部署，紧扣市委“1361”思路举措，提速建设“一城五地”，有力推动科创成色更足、产业能级更强、城乡面貌更美、发展水平更高、幸福底色更亮、平安防线更牢、党建根基更实，经济社会发展呈现稳中向好态势。同时也要清醒认识到，工作中仍有短板和挑战，要精准发力、破题解题，进一步坚定阔步前行再攀高峰的信心决心。

全会指出，当前，瓯海发展态势持续向上向好，全区思想越来越统一、打法越来越清晰、信心越来越坚定、干劲越来越充沛，形成了来之不易的发展局面和风清气正的政治生态。我们必须牢记“一颗红心跟党走、绝对忠诚讲落实”的政治使命，坚决贯彻落实中央和省委、市委部署要求，推动各项工作取得更大政治效果和发展实效；必须保持“一张蓝图绘到底、一任接着一任干”的战略定力，锚定“科教新区、山水瓯海”总体战略和“一城五地”建设要求不动摇，真正用实干实绩把宏伟蓝图变为瓯海大地上的生动图景；必须拿出“一天当作两天用、拼搏奋进当先锋”的担当姿态，始终在浙江高质量发展建设共同富裕示范区、温州做强“一圈一极一中心”等大场景下谋划推进各项工作，努力形成更多可复制可推广的瓯海经验；必须强化“一往无前抓创新、走好华山一条路”的信心决心，持续推动一批改革实践走在前、作示范，让创新这个最大变量成为高质量发展的最强增量；必须守牢“一枝一叶总关情、实干为民践政绩”的如磐信念，牢固树立和践行正确政绩观，全心全意努力满足人民美好生活新期盼新需求；必须夯实“一刻不松促稳定、铁壁铜墙守平安”的安全基石，全面提升“瓯海的一天”平安指数、幸福指数，实现高质量发展和高水平安全良性互动。

全会强调，瓯海区上下要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措，深入实施“千亿大区再出发、一城五地开新局”行动，全面掀起“六争”攻坚热潮，力拼三季度、决胜“全年红”，切实以一流状态创造一流业绩，实现“十五五”发展精彩开局。

全会强调，奋进新征程，要坚定不移把握创新这一首要关键，持续做深做透“两篇大文章”，更好发挥创新瓯海建设对各领域的支点撬动、引领赋能作用，推动创新发展从“破局起势”向“全面成势”突围式崛起。锚定使命坐标，必须勇扛政治之责，在大抓落实上率先成势，主动对标“创新浙江”“创新温州”建设新理念、新目标、新要求，全力狠抓落实、展现担当、争做示范。锚定战略坐标，必须走在时代之前，在探索先行上率先成势，加快建设人工智能核心产业高地、打造“AI示范应用第一区”，努力在人工智能时代牢牢掌握创新发展主动权、主导权。锚定改革坐标，必须专注当务之急，在破难攻坚上率先成势，全力打造以“四最”为鲜明特征的一流创新生态，不断擦亮“来瓯海、创未来”金字招牌。锚定发展坐标，必须抓牢核心之要，在产业升级上率先成势，以历史的决心耐心推动“瓯海制造”向“瓯海智造”跃迁，全力打造根植本土、面向未来、具有强大韧性和竞争力的现代化产业集群。

全会强调，要科创引领争先，全面壮大新质生产力，持续加强“一港一谷”等创新平台建设，加快在瓯高校、研究院成果转化，深化大孵化器集群建设量质“双提升”行动，推动平台建设再提能、产研融合再提速、创新生态再提级、深化改革再提效。要经济稳进争位，全面做强发展牵引力，把握对外贸易发力点，打造区域消费新爆点，锻强现代服务增长点，找准招商引资突破点，丰富“稳拓调优”组合拳的内涵和打法，实施“优结构、促融合、强品牌、扩开放、强主体”行动。要制造转型争强，全面重塑产业竞争力，聚力优势产业强筋壮骨、企业主体强核提能、工业空间强基扩容、“两个健康”强本增效，深化工业“三大倍增”行动，争创工业大区，让企业大胆创新、安心发展。要强城融合争速，全面提升城乡承载力，深入优化“一轴三区三片”空间格局，一体加快城市片区大融合，推动“全域园博·强城筑梦”发展轴建设，大力实施综合交通治堵五年行动，深化“美丽瓯海”“无废城市”建设。要民生服务争优，全面凝聚共富驱动力，扎实推进公共服务“七优享”工程，将文化软实力转化为城市竞争力，高质量推进富民增收，高品质提升公共服务，高水平彰显文化魅力。要平安品牌争创，全面提高基层稳控力，锚定“平安连创、金鼎双星”目标，持续深化平安瓯海、法治瓯海建设，不断丰富全过程人民民主瓯海生动实践，完善“141”基层治理体系，抓实“3030”隐患闭环管控机制，展现民主法治本色，提升基层善治成色，擦亮安全稳定底色。

全会强调，要坚持以习近平党建思想为指引，大力弘扬伟大建党精神，以高质量党建护航“十五五”良好开局。要忠诚践行“两个维护”，担好政治之责，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习领悟习近平党建思想，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。要全面筑牢战斗堡垒，夯实执政之基，深化“瓯越先锋·头雁领航”计划，深入实施“瓯江红·强基提能”六大攻坚行动，持续增强基层党组织政治功能、组织功能。要深入推进实干争先，激发担当之能，以“三看”“三破”“三到”选任干部，迭代“实干比选实绩比才、以事找人人事贯通”考评用人机制，打造组织放心、群众满意的高素质干部队伍。要从严抓好正风肃纪，恪守清廉之本，紧盯“关键少数”强化监督，持续纠“四风”、树新风，全力打好群众身边不正之风和腐败问题集中整治攻坚决战，推进清廉瓯海建设走深走实。

全会号召，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委、市委的坚强领导下，以创新解题、用实干作答，谋局破局、争先争优，努力夺取更大胜利、赢得更大荣誉，为省市大局作出更大瓯海贡献。

大会还邀请温州大学计算机与人工智能学院教授赵汉理、温州超级符号文化传媒有限公司总经理高燕妮以及杭州光粒科技创始人、CEO张卓鹏等高校、企业专家，围绕人工智能作专题授课，解读前沿技术、分享创新心得。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海区委十届十一次全体（扩大）会议举行

本文转自：温州新闻网 66wz.com