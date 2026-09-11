2026中国国际时装周（秋季）在北京落幕

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9月10日晚，尚仄之夜·2026中国国际时装周（秋季）闭幕式在北京举行。为期八天的中国国际时装周汇聚全球220余家品牌，呈现超百场时尚发布、高端对话与商贸对接活动，全方位展现中国时尚产业的创新活力与国际影响力。仪式后，尚仄之夜·2026中国国际时装周闭幕秀精彩上演，六礼与朱紫褕呈现中华服章之美，为整季时装周画上完美句号。中新社记者 盛佳鹏 摄