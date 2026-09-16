温州晚报 2026-09-16 08:17:00

日前，由温州市公用集团于2025年开始搭建的建筑垃圾“空地一体”AI智能监管平台，成功入选浙江省住房和城乡建设厅“人工智能”重点应用场景项目。目前，该平台正处于试运营阶段。

工地AI视频智能监测预警

温州网讯 建筑垃圾的治理一直是城市精细化管理中的“硬骨头”。长期以来，传统的人工巡查模式面临着人力消耗大、夜间监管盲区多、违规行为取证难以及监管与执法数据脱节等诸多痛点，面对这一治理困境，温州选择用科技破局。日前，由温州市公用集团于2025年开始搭建的建筑垃圾“空地一体”AI智能监管平台，成功入选浙江省住房和城乡建设厅“人工智能”重点应用场景项目。目前，该平台正处于试运营阶段。

该平台的AI视频全时监管系统接入了工地的全覆盖视频。系统内部署了针对安全帽、反光衣、裸土覆盖、车辆冲洗及夜间施工等场景的定制化AI算法，并能实现7×24小时的无人值守。一旦画面中出现未戴安全帽的工人或未按规定冲洗的车辆，异常告警会在秒级触发，并自动截图留证，解决了传统模式下巡查效率偏低、取证不规范的顽疾。

而在空中，无人机全自动巡查则补齐了空间上的短板。依托大疆机场3的一键起降与预设航线自主巡航功能，搭载双光云台的无人机能够昼夜不间断作业。它们不仅能精准识别建筑垃圾违规堆放、渣土车偷运和新增违建等行为，还能通过三维建模技术精准测算土方量。有效杜绝了以往常见的“虚方外运”现象，动态跟踪清运进度，让每一车渣土的去向都变得透明可查。

“这个平台的价值不仅在于‘发现’，更在于‘智能处置’。”温州市公用集团实业公司相关工作人员解释，这一智能监管平台，打通了从巡查到执法的完整数据闭环。

当AI视频或无人机发现违规行为时，AI系统会自动标注问题坐标并推送告警。更为关键的是，全程录像会生成包含时间、经纬度、行为描述的完整证据链，并直接推送至执法系统。这形成了“巡查—发现—告警—取证—处置—复核”的全流程闭环。

在智能监管平台的统一调度下，视频、无人机与执法联动模块被整合进一个“空地一体”驾驶舱中。监管人员只需在屏幕前，即可实现任务派发、数据贯通与态势统览。依靠规则引擎，告警被自动分类，任务被精准派发，进度被实时跟踪。这种流程智能调度模型，打破了人工监管在时间与空间上的物理限制，让城市治理从“被动处置”走向了“主动预判”。

技术的落地，最终要体现在实实在在的治理成效上。自系统运行以来，温州已实现工程项目、运输企业、消纳处置全要素数据的实时归集与动态监测。截至目前，该平台已累计接入253个工程项目、70家运输企业以及2252辆运输车辆。

按照规划，该平台预计将于2028年全面建成。届时，一个更加成熟、完善的建筑垃圾智能监管体系将在温州全面铺开。

来 源：温州晚报

原标题： 温州建筑垃圾全链条治理的“智变”突围

24小时“算法站岗”，异常告警秒级触发，自动留证智能处置

记者 陈怡

本文转自：温州新闻网 66wz.com